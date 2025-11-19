كورتوا: لا أزمة مع لامين يامال بعد الكلاسيكو.. وسيصنع التاريخ مع برشلونة

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 23:27

كتب : ذكاء اصطناعي

برشلونة - ريال مدريد - كورتوا

أكد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أنه لا يحمل أي خلاف مع لامين يامال جناح برشلونة، بعد المشادة التي جمعت لاعبي الفريقين في الكلاسيكو الأخير الذي انتهى بفوز الميرنجي 2-1 في سانتياجو برنابيو.

لامين يامال

النادي : برشلونة

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وشهدت نهاية اللقاء احتكاكا بين داني كارفاخال ويامال قبل أن يتدخل كورتوا ويشتعل الموقف، لكن الحارس البلجيكي أوضح أن الأمور انتهت تماما داخل الملعب.

وقال كورتوا في تصريحات لراديو "COPE": “لامين لاعب رائع وسيكون نجما يصنع حقبة في برشلونة. تحدث بطريقة أشعلت المباراة قليلا والصحافة ضخمّت الأمر، لكن لا توجد مشكلة نهائيا”.

أخبار متعلقة:
تقرير: مانشستر يونايتد يراقب موهبتين من الدوري الفرنسي تصنيف فيفا يؤكد تأهل العراق والكونغو الديمقراطية إلى نهائي الملحق العالمي

وأضاف: “كارفاخال أو هاوسن في المنتخب ولا يوجد أي توتر مع لامين. ما يحدث يظل داخل أرض الملعب فقط. لو رأيته في مطعم سأسلم عليه بشكل طبيعي تماما”.

وتطرّق كورتوا لتصريحات يامال السابقة والتي قال فيها ممازحا إن ريال مدريد “يسرق ويشتكي”، موضحا أن لاعبي الميرنجي استخدموا تلك الكلمات كعامل تحفيز بعد نتائج الموسم الماضي: “أحيانا تحت ضغط المباراة والحماس تقول أشياء تندم عليها لاحقا. هذا هو الكلاسيكو. بعد أن خسرنا أربع مرات الموسم الماضي كنا بحاجة لهذا الحافز مرة أخرى، وأن نُظهر أننا لن نقبل بعدم احترامنا حتى عندما نخسر”.

وأكد الحارس البلجيكي أن التوتر الذي ظهر في الكلاسيكو لا يتخطى حدود المنافسة داخل الملعب، ولا يحمل أي امتداد خارجه.

لامين يامال كورتوا برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي بسبب مباراة فياريال.. برشلونة يتراجع عن فكرة لعب ودية في المغرب ديكو عن ملعب برشلونة الجديد: المستقبل هنا سيغيب لمدة أسبوعين.. ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو ماستانتونو: لامين أفضل مني حاليا.. وأتمنى التقاط إيقاع ريال مدريد وأوروبا سريعا ماركا: إصابة ميليتاو لا تبدو قوية برشلونة يكشف قميصه الرابع لهذا الموسم برشلونة يستعيد رافينيا قبل مواجهة بلباو
أخر الأخبار
ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: تشيلسي قد يقطع إعارته حارسه لحل أزمة محتملة ساعة | الدوري الإنجليزي
بسبب مباراة فياريال.. برشلونة يتراجع عن فكرة لعب ودية في المغرب ساعة | الدوري الإسباني
جيسوس يتحدث عن مستقبله مع أرسنال واحتمال عودته إلى بالميراس ساعة | الدوري الإنجليزي
ديكو عن ملعب برشلونة الجديد: المستقبل هنا ساعة | الدوري الإسباني
سكاي: بالاس يخشى رحيل مارك جيهي في يناير.. وليفربول يعود للصورة ساعة | الدوري الإنجليزي
كورتوا: لا أزمة مع لامين يامال بعد الكلاسيكو.. وسيصنع التاريخ مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 4 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب
/articles/517519/كورتوا-لا-أزمة-مع-لامين-يامال-بعد-الكلاسيكو-وسيصنع-التاريخ-مع-برشلونة