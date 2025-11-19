كورتوا: لا أزمة مع لامين يامال بعد الكلاسيكو.. وسيصنع التاريخ مع برشلونة

أكد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أنه لا يحمل أي خلاف مع لامين يامال جناح برشلونة، بعد المشادة التي جمعت لاعبي الفريقين في الكلاسيكو الأخير الذي انتهى بفوز الميرنجي 2-1 في سانتياجو برنابيو.

وشهدت نهاية اللقاء احتكاكا بين داني كارفاخال ويامال قبل أن يتدخل كورتوا ويشتعل الموقف، لكن الحارس البلجيكي أوضح أن الأمور انتهت تماما داخل الملعب.

وقال كورتوا في تصريحات لراديو "COPE": “لامين لاعب رائع وسيكون نجما يصنع حقبة في برشلونة. تحدث بطريقة أشعلت المباراة قليلا والصحافة ضخمّت الأمر، لكن لا توجد مشكلة نهائيا”.

وأضاف: “كارفاخال أو هاوسن في المنتخب ولا يوجد أي توتر مع لامين. ما يحدث يظل داخل أرض الملعب فقط. لو رأيته في مطعم سأسلم عليه بشكل طبيعي تماما”.

وتطرّق كورتوا لتصريحات يامال السابقة والتي قال فيها ممازحا إن ريال مدريد “يسرق ويشتكي”، موضحا أن لاعبي الميرنجي استخدموا تلك الكلمات كعامل تحفيز بعد نتائج الموسم الماضي: “أحيانا تحت ضغط المباراة والحماس تقول أشياء تندم عليها لاحقا. هذا هو الكلاسيكو. بعد أن خسرنا أربع مرات الموسم الماضي كنا بحاجة لهذا الحافز مرة أخرى، وأن نُظهر أننا لن نقبل بعدم احترامنا حتى عندما نخسر”.

وأكد الحارس البلجيكي أن التوتر الذي ظهر في الكلاسيكو لا يتخطى حدود المنافسة داخل الملعب، ولا يحمل أي امتداد خارجه.