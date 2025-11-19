كما كشف في الجول - مسيرة "الكونت" مستمرة.. آدم وآسر محمد صبري ينضمان لناشئين الزمالك

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 23:04

كتب : FilGoal

آدم - آسر محمد صبري - الزمالك

أعلن نادي الزمالك ضم نجلي محمد صبري، آدم وآسر لقطاع الناشئين.

وكان قد كشف FilGoal.com إن آدم محمد صبري وشقيقه آسر سيتم إنهاء أوراق انتقالهما من السكة الحديد إلى الزمالك بعد انتهاء مراسم عزاء والدهما.

القرار جاء بالتنسيق بين بدر حامد رئيس القطاعات ومجلس إدارة النادي تكريما للراحل محمد صبري.

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الزمالك ضد زيسكو بالكونفدرالية كاف يوافق على طلب الزمالك من أجل تكريم محمد صبري على هامش مواجهة زيسكو خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة الأمن بحضور 46.200 مشجع أمام زيسكو وكيله: قندوسي يخطط للبقاء في أوروبا.. ولا يوجد ما يمنع انضمامه للزمالك

آدم محمد صبري مواليد 2010، فيما يلعب شقيقه آسر مع مواليد 2012.

وتوفي صبري عن عمر يناهز 51 عاما.

وفي الوقت ذاته قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة الراحل، تقديرا لمسيرته وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.

الزمالك محمد صبري
نرشح لكم
جوائز كاف - شيكابالا يُسلم ماييلي الأفضل داخل القارة جوائز كاف - بيراميدز يكتب اسمه بين المتوجين المصريين بأفضل ناد في إفريقيا الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه فتح القيد الاستثنائي من فيفا بيراميدز ينافس على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر سيد مرعي: ياسين فضل الانتقال إلى الأهلي رغم عرض بيراميدز الأكبر السيسي: لماذا لا يوجد 6 آلاف لاعب كرة مثل صلاح محمد علاء يعلن رحيله عن الزمالك خبر في الجول – مرعي وداري يشاركان في مران الأهلي
أخر الأخبار
تقرير: تشيلسي قد يقطع إعارته حارسه لحل أزمة محتملة 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسبب مباراة فياريال.. برشلونة يتراجع عن فكرة لعب ودية في المغرب 12 دقيقة | الدوري الإسباني
جيسوس يتحدث عن مستقبله مع أرسنال واحتمال عودته إلى بالميراس 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديكو عن ملعب برشلونة الجديد: المستقبل هنا 19 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: بالاس يخشى رحيل مارك جيهي في يناير.. وليفربول يعود للصورة 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كورتوا: لا أزمة مع لامين يامال بعد الكلاسيكو.. وسيصنع التاريخ مع برشلونة 28 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: مانشستر يونايتد يراقب موهبتين من الدوري الفرنسي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول - مسيرة "الكونت" مستمرة.. آدم وآسر محمد صبري ينضمان لناشئين الزمالك 51 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 4 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب
/articles/517517/كما-كشف-في-الجول-مسيرة-الكونت-مستمرة-آدم-وآسر-محمد-صبري-ينضمان-لناشئين-الزمالك