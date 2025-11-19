كما كشف في الجول - مسيرة "الكونت" مستمرة.. آدم وآسر محمد صبري ينضمان لناشئين الزمالك

أعلن نادي الزمالك ضم نجلي محمد صبري، آدم وآسر لقطاع الناشئين.

وكان قد كشف FilGoal.com إن آدم محمد صبري وشقيقه آسر سيتم إنهاء أوراق انتقالهما من السكة الحديد إلى الزمالك بعد انتهاء مراسم عزاء والدهما.

القرار جاء بالتنسيق بين بدر حامد رئيس القطاعات ومجلس إدارة النادي تكريما للراحل محمد صبري.

آدم محمد صبري مواليد 2010، فيما يلعب شقيقه آسر مع مواليد 2012.

وتوفي صبري عن عمر يناهز 51 عاما.

وفي الوقت ذاته قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف معاش شهري، لأسرة الراحل، تقديرا لمسيرته وما قدمه للنادي من عطاء وإخلاص على مدار سنوات طويلة، سواء لاعبًا أو مدربًا بجانب عمله في قناة النادي.

وحقق صبري 15 لقبا مع الزمالك في الفترة من 1993 وحتى 2003.

وفاز بلقب الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس الكؤوس الإفريقية مرة والسوبر الإفريقي 3 مرات وكأس الأفروآسيوية.