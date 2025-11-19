فيفا يكشف عن الملاعب المستضيفة للملحق العالمي في المكسيك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استضافة المكسيك رسميا للملحق المؤهل لكأس العالم 2026 المقرر مارس المقبل.

وكشف فيفا عن استضافة مدينتا جوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتان للملحق العلمي.

ويقام الملحق خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس 2026.

ويستضيف الملعبان مباريات خلال كأس العالم، حيث يستضيف ملعب جوادالاخارا 4 مباريات في مرحلة المجموعات، بينما يستعد ملعب مونتيري لاستضافة 3 مباريات في مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى مباراة في دور الـ32.

وتأهل 42 منتخبا لكأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو 2026، فيما تتبقى 6 مقاعد.

وتتأهل 4 فرق من الملحق الأوروبي، فيما يتأهل فريقان من الملحق العالمي الذي تحدد إقامته في المكسيك.

وحسم منتخبا العراق ممثل آسيا والكونغو الديمقراطية ممثل إفريقيا تواجدهما في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

فيما ستجرى قرعة لتحديد مباريات الدور الأول والنهائي، في مسارين لتحديد منتخبين يتأهلان للمونديال.

وتُجرى مراسم القرعة لتحديد كل مسار الثانية ظهر يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية.

وتتواجد منتخبات جاميكا وبوليفيا وسورينام ونيو كاليدونيا في الدور الأول.

وتحدد قرعة الملحق العالمي المواجهتين بين منتخبات بوليفيا وجامايكا وسورينام ونيو كاليدونيا، ويصعد الفريقان المتأهلان لمواجهة العراق والكونغو الديمقراطية في النهائي ليصعد في النهاية منتخبين لكأس العالم 2026

ويلعب الفريقان الأقل تصنيفا مباراة نصف النهائي، على أن يتأهل الفائز لملاقاة الأعلى تصنيفا في مباراة نهائية مؤهلة للمونديال.