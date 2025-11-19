جوائز كاف - بيراميدز يكتب اسمه بين المتوجين المصريين بأفضل ناد في إفريقيا
الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 20:50
كتب : FilGoal
حصد نادي بيراميدز جائزة أفضل ناد في قارة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.
وكان بيراميدز قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المنقضي متفوقا على صنداونز في النهائي.
وتغلب بيراميدز على كل من نهضة بركان المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.
وكان بيراميدز قد توج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي بالإضافة لكأس القارات الثلاث في 2025.
وبذلك حصدت مصر جائزة أفضل نادي داخل القارة للمرة الثالثة على التوالي.
إذ حصد النادي الأهلي الجائزة في عامي 2023 و2024.
وبشكل عام بات بيراميدز ثالث ناد مصري يتوج باللقب بعد الأهلي والزمالك.
وحصد الزمالك اللقب مرة واحدة في 2002 بينما توج الأهلي باللقب 7 مرات آخرها العامين الماضيين.
