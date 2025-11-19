جوائز كاف - بيراميدز يكتب اسمه بين المتوجين المصريين بأفضل ناد في إفريقيا

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

بيراميدز

حصد نادي بيراميدز جائزة أفضل ناد في قارة إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وكان بيراميدز قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المنقضي متفوقا على صنداونز في النهائي.

وتغلب بيراميدز على كل من نهضة بركان المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

أخبار متعلقة:
انتهت بالفيديو جوائز كاف – بيراميدز أفضل ناد وماييلي أفضل لاعب داخل القارة بيراميدز ينافس على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر سيد مرعي: ياسين فضل الانتقال إلى الأهلي رغم عرض بيراميدز الأكبر جوائز كاف - استبعاد إمام عاشور وإبراهيم عادل.. وثنائي بيراميدز ينافس على الأفضل في إفريقيا

وكان بيراميدز قد توج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي بالإضافة لكأس القارات الثلاث في 2025.

وبذلك حصدت مصر جائزة أفضل نادي داخل القارة للمرة الثالثة على التوالي.

إذ حصد النادي الأهلي الجائزة في عامي 2023 و2024.

وبشكل عام بات بيراميدز ثالث ناد مصري يتوج باللقب بعد الأهلي والزمالك.

وحصد الزمالك اللقب مرة واحدة في 2002 بينما توج الأهلي باللقب 7 مرات آخرها العامين الماضيين.

بيراميدز أفضل نادي جوائز كاف جائزة إفريقيا
نرشح لكم
كما كشف في الجول - مسيرة "الكونت" مستمرة.. آدم وآسر محمد صبري ينضمان لناشئين الزمالك جوائز كاف - شيكابالا يُسلم ماييلي الأفضل داخل القارة الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه فتح القيد الاستثنائي من فيفا بيراميدز ينافس على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر سيد مرعي: ياسين فضل الانتقال إلى الأهلي رغم عرض بيراميدز الأكبر السيسي: لماذا لا يوجد 6 آلاف لاعب كرة مثل صلاح محمد علاء يعلن رحيله عن الزمالك خبر في الجول – مرعي وداري يشاركان في مران الأهلي
أخر الأخبار
تقرير: تشيلسي قد يقطع إعارته حارسه لحل أزمة محتملة 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسبب مباراة فياريال.. برشلونة يتراجع عن فكرة لعب ودية في المغرب 12 دقيقة | الدوري الإسباني
جيسوس يتحدث عن مستقبله مع أرسنال واحتمال عودته إلى بالميراس 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديكو عن ملعب برشلونة الجديد: المستقبل هنا 19 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: بالاس يخشى رحيل مارك جيهي في يناير.. وليفربول يعود للصورة 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كورتوا: لا أزمة مع لامين يامال بعد الكلاسيكو.. وسيصنع التاريخ مع برشلونة 28 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: مانشستر يونايتد يراقب موهبتين من الدوري الفرنسي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول - مسيرة "الكونت" مستمرة.. آدم وآسر محمد صبري ينضمان لناشئين الزمالك 50 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 4 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب
/articles/517505/جوائز-كاف-بيراميدز-يكتب-اسمه-بين-المتوجين-المصريين-بأفضل-ناد-في-إفريقيا