بيلد: أديمي في مفاوضات مباشرة مع إنتر ومانشستر يونايتد

دخل كريم أديمي، جناح بوروسيا دورتموند، في مفاوضات مباشرة مع وكيله وناديي إنتر ومانشستر يونايتد.

وينتهي عقد أديمي مع دورتموند في يونيو 2027، إلا أن مفاوضات التجديد شهدت تعقيدات بسبب إصراره على إدراج بند جزائي يسمح له بالرحيل.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن أديمي بدأ بدراسة العروض المقدمة إليه في وقت يبدو فيه اللاعب مستعدًا لمغادرة البوندسليجا.

ووفقًا لبيلد، فقد اتخذ الدولي الألماني البالغ 23 عامًا قرار الرحيل بنهاية الموسم، وهو ما سيضطر النادي لقبوله لتجنب خسارته مجانًا لاحقًا.

وحصل أديمي مؤخرًا على خدمات وكيله الجديد خورخي مينديز، في مؤشر إضافي لرغبته في الانتقال خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت بيلد أن مينديز أجرى محادثات مباشرة مع الناديين الإيطالي والإنجليزي بشأن انتقال محتمل.

ويجيد أديمي اللعب في الجناح الأيمن، كما يمكنه التواجد على الجناح الأيسر أو في مركز أكثر تقدمًا.

وشارك هذا الموسم مع بوروسيا دورتموند في 19 مباراة رسمية سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تهتم فيها أندية إيطالية باللاعب، بعد متابعة قوية من يوفنتوس وميلان ونابولي وروما بين يناير ويوليو 2025.