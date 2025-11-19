يوفنتوس يعلن تفاصيل إصابة روجاني.. وتقارير تكشف مدة غيابه

أعلن نادي يوفنتوس إصابة مدافعه دانييلي روجاني ليتلقى الفريق ضربة جديدة، بعد تأكد غياب اللاعب لعدة أسابيع.

وكان روجاني قد تعرض للإصابة خلال مران الفريق أمس الثلاثاء.

ويخضع المدافع الإيطالي لفحوصات في مركز يوفنتوس الطبي، التي أظهرت إصابته بتمزق منخفض الدرجة في عضلة السمانة اليمنى.

وجاء في بيان النادي: «بعد مشكلة عضلية تعرض لها اللاعب في مران الثلاثاء، خضع دانييلي روجاني لفحوصات أظهرت إصابة منخفضة الدرجة في عضلة السمانة في الساق اليمنى».

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو إلى استغراق مثل هذه الإصابات ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع للتعافي، مع احتمالية امتداد فترة الغياب وفقا لاستجابة العضلة للعلاج.

ويغيب روجاني عن مباريات يوفنتوس المتبقية في نوفمبر، كما لن يكون ضمن حسابات الفريق في بداية ديسمبر.

ويستهدف المدافع العودة بعد منتصف ديسمبر، إما بين مباراتي بولونيا وروما أو قبل مواجهة بيزا الأخيرة في عام 2025.

ويغيب روجاني بشكل مؤكد عن ست مباريات: فيورنتينا، بودو جليمت، كالياري، أودينيزي في كأس إيطاليا، نابولي، وبافوس، بينما تظل مشاركته أمام بولونيا غير مؤكدة.