كونسيساو يعلن موقف كريم بنزيمة من مواجهة الرياض

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي, جاهزية كريم بنزيمة مهاجم الفريق لخوض مواجهة الرياض في الدوري السعودي.

وقال كونسيساو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة "بنزيمة سليم تمامًا وغاب عن التدريب الجماعي الأخير بناء على توصية طبية للراحة فقط."

ويستعد اتحد جدة لمواجهة الرياض في الجولة التاسعة من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل على ملعب عبد الله الفيصل في جدة.

وأضاف مدرب اتحاد جدة "فترة التوقف الدولية ساعدت في تصحيح بعض الأخطاء على الرغم من غياب عدد كبير من اللاعبين مع منتخباتهم".

وأكمل "الثلاثي موسى ديابي وفابينيو ودومبيا سيصلون الخميس، وسيتم تقييم إمكانية الاعتماد عليهم أمام الرياض".

وعن اعتماده على اللاعبين المحترفين الأجانب الثمانية على حساب السعوديين، رد المدرب البرتغالي "اختيار الأفضل يحفز اللاعبين السعوديين على تقديم مستويات أعلى."

ويحتل الاتحاد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.

وانضم بنزيمة إلى اتحاد جدة في صيبف 2023 بعد 14 موسما قضاهم مع ريال مدريد.

بنزيمة شارك هذا الموسم في 9 مباريات وسجل 5 أهداف.