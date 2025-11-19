الرياضية: نونيز يخضع لاختبار طبي أخير قبل تحديد موقفه من مواجهة الفتح

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 19:48

كتب : FilGoal

داروين نونيز

يخضع داروين نونيز مهاجم الهلال السعودي لاختبارات بدنية وفنية لتحديد موقفه من الظهور أمام الفتح يوم السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

داروين نونيز

النادي : الهلال

الهلال

ويستمر غياب نونيز عن الهلال منذ إصابته في الركبة، ما حرمه من الظهور أمام الشباب والنجمة في الدوري، وكذلك أمام الغرافة في البطولة القارية.

وكشفت صحيفة الرياضية أن موقف اللاعب يظل مجهولا حتى الآن، إذ لم يتأكد مشاركته في المباراة التي يحتضنها ملعب المملكة أرينا وتنطلق في الخامسة وأربعين دقيقة مساء السبت.

وأشار التقرير إلى أن نونيز سوف يخضع لفحص طبي من أجل تحديد الموقف النهائي بشأن مباراة الفتح.

ويواصل الرباعي علي لاجامي ومتعب الحربي وحمد اليامي وحسان تمبكتي تنفيذ برامجهم العلاجية والتأهيلية وفقا للجدول الموضوع لهم.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بينما يتصدر مجموعته القارية بالعلامة الكاملة بعد أربع جولات.

وكان نونيز قد شعر بآلام في الركبة، 30 أكتوبر الماضي، وغاب عن رحلة الدوحة التي توجه إليها الفريق لمواجهة الغرافة القطري في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما لم يشارك في مواجهتي الشباب والنجمة بالدوري للسبب ذاته.

