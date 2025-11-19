المسؤول الإعلامي للقادسية يوضح حقيقة فسخ عقد كهربا

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

كهربا - القادسية الكويتي

محمود كهربا

النادي : الاتحاد

القادسية

رد عبد الله الأنصاري المسؤول الإعلامي لنادي القادسية الكويتي، على الأنباء المتداولة عن فسخ عقد محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق.

وأوضح الأنصاري في تصريحات عبر قناة سي بي سي "غير صحيح ما يتم تداوله عن فسخ محمود كهربا عقده مع نادي القادسية، حتى هذه اللحظة هو لاعب مع نادي القادسية، وعقده ممتد لنهاية الموسم".

وأكمل "كهربا يتواجد في التدريبات بشكل طبيعي، وهو اسم كبير وإضافة لنادي القادسية وإذا كان هناك نية في تغيير المحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية، فهذا الأمر متروك للإدارة مع الجهاز الفني".

وكانت صحيفة الجريدة الكويتية كشفت عن قرار التونسي نبيل معلول المدير الفني للفريق، بإنهاء عقد كهربا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصحيفة "مستوى اللاعب في تراجع ولم ينجح في التفاهم مع زملائه، رغم تمكنه من تسجيل هدفين في الجولتين الأولى والثانية".

وانضم كهربا إلى القادسية مع بداية الموسم بعد نهاية عقده مع الاتحاد الليبي.

اللاعب صاحب الـ31 عاما لعب خلال مسيرته لأندية إنبي والأهلي والزمالك في مصر، والاتحاد السعودي، وجراسهوبرز ولوزيرن السويسري، وديبورتيفو أفيس البرتغالي، وهاتاي سبور التركي، بالإضافة إلى الاتحاد الليبي، وأخيرا القادسية الكويتي.

كما شارك كهربا في 34 مباراة دولية مع المنتخب المصري سجل خلالهم 5 أهداف.

