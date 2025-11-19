خبر في الجول - أروكا البرتغالي يرفض مشاركة عمر فايد في كأس العرب

خاطب نادي أروكا البرتغالي، اتحاد الكرة بشأن مشاركة عمر فايد مدافع الفريق في بطولة كأس العرب.

وعلم FilGoal.com أن النادي البرتغالي رفض في خطابه للاتحاد مشاركة فايد مع المنتخب المصري الثاني في بطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

ويعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي البرتغالي من إجل إثنائهم عن قرار الرفض ومحاولة الانضمام للمنتخب في تلك الفترة، حسبما علم FilGoal.com.

واستدعى حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الثاني المشارك في كأس العرب، عمر فايد خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

ولعب عمر فايد أساسيا في دفاع المنتخب خلال مواجهتي الجزائر الوديتين استعدادا للبطولة.

ويلعب عمر فايد في نادي أروكا البرتغالي معارا من نادي فنربخشة التركي.

وكان عمر فايد أحد العناصر الأساسية في تشكيل المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس والذي نال المركز الرابع.

وشارك المدافع المصري في 4 مباريات هذا الموسم مع نادي أروكا البرتغالي منذ بداية الموسم.

ولم يسبق لعمر فايد المشاركة مع المنتخب المصري الأول في أي مناسبة رسمية.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بكأس العرب إلى جانب الأردن، والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

ويرسل الجهاز الفني للمنتخب قائمة من 25 لاعبا بحد أقصى 20 نوفمبر الجاري.