خبر في الجول - أروكا البرتغالي يرفض مشاركة عمر فايد في كأس العرب

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 19:20

كتب : محمد جمال

عمر فايد

خاطب نادي أروكا البرتغالي، اتحاد الكرة بشأن مشاركة عمر فايد مدافع الفريق في بطولة كأس العرب.

وعلم FilGoal.com أن النادي البرتغالي رفض في خطابه للاتحاد مشاركة فايد مع المنتخب المصري الثاني في بطولة كأس العرب.

أخبار متعلقة:
تحت أنظار مورينيو.. عمر فايد يشارك في خسارة أروكا بخماسية من بنفيكا بعد حل أزمته.. عمر فايد يشاهد خسارة أروكا من بورتو برباعية خبر في الجول - محاولات من عمر فايد لإقناع ناديه بالتخلي عنه في كأس العرب

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

ويعقد اللاعب جلسة مع مسؤولي النادي البرتغالي من إجل إثنائهم عن قرار الرفض ومحاولة الانضمام للمنتخب في تلك الفترة، حسبما علم FilGoal.com.

واستدعى حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الثاني المشارك في كأس العرب، عمر فايد خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

ولعب عمر فايد أساسيا في دفاع المنتخب خلال مواجهتي الجزائر الوديتين استعدادا للبطولة.

ويلعب عمر فايد في نادي أروكا البرتغالي معارا من نادي فنربخشة التركي.

وكان عمر فايد أحد العناصر الأساسية في تشكيل المنتخب الأولمبي المشارك في أولمبياد باريس والذي نال المركز الرابع.

وشارك المدافع المصري في 4 مباريات هذا الموسم مع نادي أروكا البرتغالي منذ بداية الموسم.

ولم يسبق لعمر فايد المشاركة مع المنتخب المصري الأول في أي مناسبة رسمية.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بكأس العرب إلى جانب الأردن، والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

ويرسل الجهاز الفني للمنتخب قائمة من 25 لاعبا بحد أقصى 20 نوفمبر الجاري.

May be an image of American football, football and text

عمر فايد منتخب مصر الثاني المنتخب المشارك في كأس العرب حلمي طولان
نرشح لكم
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع مركزين وتقدم مغربي وتونسي خبر في الجول - محاولات من عمر فايد لإقناع ناديه بالتخلي عنه في كأس العرب العدد يصل إلى 42.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب السيسي: لماذا لا يوجد 6 آلاف لاعب كرة مثل صلاح "الكفاءة أهم من الجنسية".. بيان ناري من ميكالي تعليقا على تصريحات حسام حسن منافس مصر - بمشاركة شيكو بانزا كبديل.. مابولولو يقود أنجولا لفوز صعب على زامبيا منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا: لن نلعب مباريات ودية قبل الأمم الإفريقية
أخر الأخبار
بسبب مباراة فياريال.. برشلونة يتراجع عن فكرة لعب ودية في المغرب 3 دقيقة | الدوري الإسباني
خيسوس يتحدث عن مستقبله مع أرسنال واحتمال عودته إلى بالميراس 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديكو عن ملعب برشلونة الجديد: المستقبل هنا 10 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: بالاس يخشى رحيل مارك جيهي في يناير.. وليفربول يعود للصورة 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كورتوا: لا أزمة مع لامين يامال بعد الكلاسيكو.. وسيصنع التاريخ مع برشلونة 19 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: مانشستر يونايتد يراقب موهبتين من الدوري الفرنسي 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول - مسيرة "الكونت" مستمرة.. آدم وآسر محمد صبري ينضمان لناشئين الزمالك 41 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة الزمالك ضد زيسكو بالكونفدرالية 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 4 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب
/articles/517494/خبر-في-الجول-أروكا-البرتغالي-يرفض-مشاركة-عمر-فايد-في-كأس-العرب