تصنيف فيفا يؤكد تأهل العراق والكونغو الديمقراطية إلى نهائي الملحق العالمي

حسم منتخبا العراق والكونغو الديمقراطية تواجدهما في نهائي الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وتُجرى مراسم القرعة لتحديد كل مسار يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية.

ويشارك في الملحق العالمي 6 منتخبات من مختلف القارات ليتأهل 2 فقط منهم إلى كأس العالم في النهاية.

وجاءت المنتخبات وتصنيفها كالآتي:

ممثل إفريقيا: الكونغو الديمقراطية (المركز 56)

ممثل آسيا: العراق (المركز 58)

ممثل كونكاكاف: جامايكا (المركز 70)

ممثل أمريكا الجنوبية: بوليفيا (المركز 76)

ممثل كونكاكاف: سورينام (المركز 123)

نيو كاليدونيا: ممثل أوقيانوسيا (المركز 149)

وتجرى قرعة الملحق العالمي عصر غدا الخميس إذ ستحدد المواجهتين بين منتخبات بوليفيا وجامايكا وسورينام ونيو كاليدونيا، ويصعد الفريقان المتأهلان لمواجهة العراق والكونغو الديمقراطية في النهائي ليصعد في النهاية منتخبين لكأس العالم 2026

العراق تأهل من الملحق الآسيوي للملحق العالمي بعد التفوق على الإمارات، بينما صعدت الكونغو الديمقراطية بعد الفوز على نيجيريا عبر الملحق الإفريقي.

فنظام الملحق العالمي الذي يقام في المكسيك أواخر مارس القادم، يقسم الـ6 منتخبات المتأهلة إلى مسارين، كل مسار من مباراتين، مباراة نصف نهائي ثم نهائي.

ويلعب الفريقان الأقل تصنيفا مباراة نصف النهائي، على أن يتأهل الفائز لملاقاة الأعلى تصنيفا في مباراة نهائية مؤهلة للمونديال.