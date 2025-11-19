خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة الأمن بحضور 46.200 مشجع أمام زيسكو

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 18:36

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك - الزمالك ضد غزل المحلة

حصل نادي الزمالك على موافقة الأمن بحضور 46.200 مشجع لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يوم الأحد المقبل 23 نوفمبر، الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

أخبار متعلقة:
وكيله: قندوسي يخطط للبقاء في أوروبا.. ولا يوجد ما يمنع انضمامه للزمالك محمد علاء يعلن رحيله عن الزمالك بمشاركة لاعب الزمالك.. السنغال تفوز على كينيا بثمانية أهداف

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع الأمني أقيم اليوم الأربعاء، وحصل فيه الزمالك على موافقة من الجهات الأمنية بحضور 46 ألف و200 متفرج.

وكان الأهلي أعلن حصوله على السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام شبيبة القبائل.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتضم المجموعة إلى جانب الزمالك المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو الزامبي.

ويلتقي المصري يوم الأحد أمام كايزر تشيفز ضمن الجولة ذاتها يوم الأحد على استاد السويس الجديد.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بصفته بطل كأس مصر، فيما يشارك المصري بصفته المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي.

الزمالك زيسكو
نرشح لكم
خبر في الجول - أروكا البرتغالي يرفض مشاركة عمر فايد في كأس العرب تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع مركزين وتقدم مغربي وتونسي الأهلي يعلن موافقة الأمن على حضور السعة الكاملة للجماهير أمام شبيبة القبائل ريبيرو: الأهلي فقد صبره بعد 4 مباريات.. وجاهز لتدريب جنوب إفريقيا وكيله: قندوسي يخطط للبقاء في أوروبا.. ولا يوجد ما يمنع انضمامه للزمالك الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه فتح القيد الاستثنائي من فيفا بيراميدز ينافس على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر نادي "جي" يعلن رحيل إبراهيم صلاح
أخر الأخبار
خبر في الجول - أروكا البرتغالي يرفض مشاركة عمر فايد في كأس العرب 8 دقيقة | منتخب مصر
تصنيف فيفا يؤكد تأهل العراق والكونغو الديمقراطية إلى نهائي الملحق العالمي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتراجع مركزين وتقدم مغربي وتونسي 50 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة الأمن بحضور 46.200 مشجع أمام زيسكو 52 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير يكشف تفاصيل زيارة رونالدو "سفير السعودية" للبيت الأبيض ولقاء ترامب ساعة | سعودي في الجول
الأهلي يعلن موافقة الأمن على حضور السعة الكاملة للجماهير أمام شبيبة القبائل ساعة | الكرة الإفريقية
مصعب البطاط: فلسطين منتخب كل العرب وننتظر دعم الجماهير ساعة | كأس العرب
تقرير: روما يستهدف استعارة ماتياس تيل بعد رفض توتنام بيعه بشكل نهائي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517491/خبر-في-الجول-الزمالك-يحصل-على-موافقة-الأمن-بحضور-46-200-مشجع-أمام-زيسكو