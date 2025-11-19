خبر في الجول - الزمالك يحصل على موافقة الأمن بحضور 46.200 مشجع أمام زيسكو

حصل نادي الزمالك على موافقة الأمن بحضور 46.200 مشجع لمباراة زيسكو يونايتد الزامبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو يوم الأحد المقبل 23 نوفمبر، الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع الأمني أقيم اليوم الأربعاء، وحصل فيه الزمالك على موافقة من الجهات الأمنية بحضور 46 ألف و200 متفرج.

وكان الأهلي أعلن حصوله على السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام شبيبة القبائل.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتضم المجموعة إلى جانب الزمالك المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو الزامبي.

ويلتقي المصري يوم الأحد أمام كايزر تشيفز ضمن الجولة ذاتها يوم الأحد على استاد السويس الجديد.

ويشارك الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بصفته بطل كأس مصر، فيما يشارك المصري بصفته المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الموسم الماضي.