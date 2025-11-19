تقرير يكشف تفاصيل زيارة رونالدو "سفير السعودية" للبيت الأبيض ولقاء ترامب

كريستيانو رونالدو النادي : النصر

حضر كريستيانو رونالدو مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض برفقة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودية ، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.

وكشفت شبكة ذا أثلتيك، عن تصريحات ترامب خلال لقائه برونالدو "ابني من أشد المعجبين برونالدو، والتقى ابني بارون به، وأعتقد أنه يحترم والده أكثر قليلاً الآن، لمجرد أنني عرفته عليه".

وأوضحت أن رونالدو كان أول شخصية غير سياسية يتحدث عنها ترامب في غرفة مليئة بأكبر بأكبر قادة الأعمال والرياضة والتكنولوجيا بجانب الشخصيات السياسية.

وأوصبح رونالدو نجم النصر، واجهة الدوري السعودي الذي نجح في استقطاب نجوم عالميين خلال السنوات الأخيرة، وبدا بمثابة سفير للمملكة.

ووصف رونالدو، الملك السعودي بـ "رئيسنا" خلال لقائه مع مقدم البرامج الحوارية بيرس مورجان.

وتعد تلك أول زيارة لرونالدو منذ عام 2017، بعد اتهامه في قضية اغتصاب أثناء قضاء عطلته في الولايات المتحدة عام 2009.

ومن المنتظر أن يشارك رونالدو رفقة المنتخب البرتغالي في كأس العالم المقرر يونيو 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال رونالدو في مقابلته مع بيرس مورجان في الأول من نوفمبر "أتمنى مقابلة ترامب، إنه أحد الأشخاص الذين يمكنهم المساعدة في تغيير العالم. إنه أحد الأشخاص الذين أتمنى مقابلتهم للجلوس والتحدث معهم. سواء كان ذلك هنا، أو في الولايات المتحدة، أينما أراد، فأنا أعلم أنه كان هنا في السعودية مع رئيسنا محمد بن سلمان. أتمنى مقابلته يومًا ما لأنه أحد الأشخاص القادرين على تحقيق الأشياء، وأنا أحب هؤلاء الأشخاص".

وجلس رونالدو خلال مأدبة العشاء بجانب مندوب السعودية.

وفسرت شبكة ذا أثلتيك سبب وجود رونالدو "بن سلمان أحضر رونالدو إلى واشنطن كشخصية استعراضية، في ظل عقده الباهظ مع نادي النصر المملوك لصندوق الاستثمارات السعودية، مما جعله بمثابة سفير للمملكة، وأداة للقوة الناعمة، مما يزيد من مكانة المملكة".

