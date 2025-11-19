مصعب البطاط: فلسطين منتخب كل العرب وننتظر دعم الجماهير

يشدد مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين على أن ظهور أسود كنعان في كأس العرب FIFA قطر 2025 يتجاوز مجرد خوض مباريات، مؤكدا أن المنتخب يمثل الشعب الفلسطيني وكل الجماهير العربية.

ويستعد منتخب فلسطين لخوض مواجهة حاسمة أمام ليبيا يوم 25 نوفمبر على استاد ثاني بن جاسم سعيا لحجز مقعد في البطولة المقررة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال البطاط ظهير أيمن نادي قطر لموقع البطولة الرسمي: "تمثيل فلسطين في البطولة يمنح الفريق منصة لإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم".

وشدد البطاط لاعب سيراميكا كليوباترا "أشعر بالفخر تجاه الدعم العربي الواسع للقضية الفلسطينية".

وأضاف قائد منتخب فلسطين "تجربة كأس العالم قطر 2022 كانت دليلا واضحا على الحضور القوي لعلم فلسطين في المدرجات رغم غياب المنتخب عن المنافسات، وأتوقع أجواء مدهشة حال تأهل الفريق لمونديال العرب".

واختتم قائد أسود كنعان تصريحاته "نتطلع نحو إنجاز جديد بعد تأهلنا لثمن نهائي كأس آسيا في 2023".

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 1 ديسمبر على استاد البيت، بينما تستضيف ملاعب خليفة الدولي وأحمد بن علي والمدينة التعليمية واستاد 974 بقية المباريات حتى النهائي المقرر يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل.

