كيلليني يؤكد تقدم مفاوضات تجديد عقد يلديز مع يوفنتوس

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 17:36

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد العين

يؤمن جورجيو كيلليني مدير يوفنتوس أن جميع الأطراف ترغب في التوصل لاتفاق حول تجديد عقد كينان يلديز، مشيرا إلى أن المفاوضات ستسير بهدوء ودون استعجال.

وينتهي عقد يلديز في يونيو 2029، رغم بدء المحادثات الأولية بالفعل بين الطرفين وفقا لوسائل إعلام إيطالية.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت تعثر المفاوضات مؤخرا بسبب عدم الاتفاق بشكل كامل على راتب اللاعب وبعض المكافآت.

وتترقب أندية تشيلسي وأرسنال وريال مدريد موقف المهاجم التركي في تورينو، رغم ارتباطه بعقد طويل الأمد مع يوفنتوس.

وشرح كيلليني موقف النادي خلال ظهوره في قمة لكرة القدم بإيطاليا، مؤكدا أن المفاوضات ستسير ببطء وهدوء مع اتفاق الجميع على الرغبة في استمرار يلديز.

ويشهد يوفنتوس سلسلة تغييرات إدارية وفنية خلال السنوات الأخيرة، بعدما تعاقد مع ثلاثة مدربين خلال عام 2025، إلى جانب تعيين داميان كومولي مديرا عاما في الصيف الماضي قبل صعوده لمنصب الرئيس التنفيذي.

ويتولى كيلليني منصب مدير استراتيجية كرة القدم في يوفنتوس منذ يوليو الماضي، فيما أقدم النادي قبل أقل من شهر على إقالة إيجور تودور وتعيين لوتشيانو سباليتي.

ويشير كيلليني إلى دوره داخل المنظومة قائلا إن القرارات تُتخذ بشكل تشاركي وإن النادي يسعى للنهوض مجددا بعد ثلاثة أعوام صعبة عقب عقد ناجح من البطولات.

ويؤكد أن الأشهر المقبلة ستكون مليئة بالتحديات، لكنه يرى إشارة مضيئة في نهاية الطريق قادرة على إعادة يوفنتوس إلى مساره الطبيعي في المنافسة وتحقيق الانتصارات وتقبل الهزائم والتعلم منها.

