مدرب تونس: تفاصيل صغيرة حرمتنا من الفوز على البرازيل

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 16:45

كتب : FilGoal

تونس - البرازيل

يرى سامي الطرابلسي مدرب تونس أن منتخب بلاده كان قريبا من الفوز على البرازيل.

وفرض منتخب تونس التعادل الإيجابي 1-1 على البرازيل في مباراة دولية ودية.

وقال سامي الطرابلسي مدرب تونس في تصريحات نقلتها "بي إن سبورتس": "أتمنى الحفاظ على هذه العقلية ضد جميع المنافسين، وليس فقط أمام البرازيل".

وأضاف المدرب التونسي "في المرة المقبلة، آمل في أن نفوز على البرازيل. تفاصيل صغيرة حالت دون ذلك، هذه الحقيقة".

تقدم منتخب تونس في الدقيقة 23 بهدف سجله حمزة مستوري.

قبل أن يتعادل منتخب البرازيل في الدقيقة 44 من ركلة جزاء سددها إستيفاو لاعب تشيلسي.

وأهدر لوكاس باكيتا ركلة جزاء ثانية لمنتخب البرازيل في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة تواجد محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد بدلاء تونس.

ويستعد منتخب تونس لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

