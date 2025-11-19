أنشيلوتي: مباراة تونس كانت أصعب بكثير من السنغال

وصف كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل مباراة فريقه ضد تونس بالمباراة الصعبة.

وفرض منتخب تونس التعادل الإيجابي 1-1 على البرازيل في مباراة دولية ودية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها بي إن سبورتس: "قدمنا مباراة جيدة جدا ضد السنغال، لكن المهمة كانت أصعب بكثير ضد تونس، لعبوا بكثافة عالية ومستواهم الدفاعي ممتاز".

وأضاف المدرب الإيطالي: "منتخب تونس يتميز بخصائص مختلفة، ويدافع لاعبوه بتكتل عميق جدا، من الصعب جدا إيجاد ثغرات في هذا النوع من الدفاع".

تقدم منتخب تونس في الدقيقة 23 بهدف سجله حمزة مستوري.

قبل أن يتعادل منتخب البرازيل في الدقيقة 44 من ركلة جزاء سددها إستيفاو لاعب تشيلسي. وأهدر لوكاس باكيتا ركلة جزاء ثانية لمنتخب البرازيل في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة تواجد محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد بدلاء تونس.

ويستعد منتخب تونس لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب.