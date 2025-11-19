ريبيرو: الأهلي فقد صبره بعد 4 مباريات.. وجاهز لتدريب جنوب إفريقيا

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 16:11

كتب : FilGoal

خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي

يرى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي أنه لم يحصل على الوقت الكافي مع بطل الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
مرتجي: ريبيرو لم يوفق مع الأهلي.. ومتفائل بتوروب ريبيرو مرشح لتدريب الرجاء المغربي علاء عبد العال يوضح تصريحات بشأن حاجة الأهلي لمدرب أكبر من ريبيرو ريبيرو: يهمني ترك ذكرى جيدة في الأهلي.. وأشكر الجميع

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي بعد 3 أشهر فقط من تولي المهمة قادما من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وقال ريبيرو عبر إذاعة "metro fm" الجنوب إفريقية: "لست معتادا على النظر إلى الوراء في حياتي، تدريب الأهلي كان قرارا تم اتخاذه وفقا لظروف معينة".

وأضاف "التفكير في الأمر الآن ليس له أي معنى، ولا أعرف إن كان الناس قد فهموا طبيعة قراري في ذلك الوقت. لم أغادر أورلاندو بايرتس بسبب الانتقال إلى الأهلي، لقد اتخذت قرار الرحيل من فترة طويلة".

وواصل "الشيء الوحيد الذي لم يعجبني هو اضطراري للرحيل قبل نهاية الموسم. لم أكن سعيدا بذلك، لكن كان علي بداية مشواري مع الأهلي فورا".

وشدد "كان أمرا ضروريا من جانب الأهلي للتحضير لكأس العالم للأندية، ولم يكن لدي خيار آخر في ذلك الوقت ".

وتابع "أعتقد أن الأداء في كأس العالم للأندية كان جيدا، ربما لم نتمكن من البدء بالطريقة التي أردناها، لكننا كنا قريبين جدا من تحقيق الفوز أمام إنتر ميامي".

وواصل "لم يكن لدينا سوى 10 أو 11 حصة تدريبية قبل انطلاق كأس العالم للأندية، وانضم العديد من اللاعبين الجدد إلى الفريق. كنت سعيدا جدا بالأداء، وكان رد فعل الجماهير إيجابيا للغاية، لكن للأسف لم تكن بداية الموسم كما توقعنا، ولم يستغرق الأمر سوى أربع مباريات حتى فقد النادي صبره"

وأتم "أنا متاح لتدريب منتخب جنوب أفريقيا بعد هوجو بروس، لتدريب منتخب وطني، يجب أن يكون لديك القدرة على المساعدة في تطوير اللاعبين الشباب سأقبل هذه الوظيفة بالتأكيد".

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

ويقدم لكم FilGoal.com كشف حساب ريبيرو مع الأهلي.

لعب ريبيرو مع الأهلي 7 مباريات

الأهلي × إنتر ميامي 0-0

الأهلي × بالميراس 0-2

الأهلي × بورتو 4-4

الأهلي × مودرن سبورت 2-2

الأهلي × فاركو 4-1

الأهلي × غزل المحلة 0-0

الأهلي × بيراميدز 0-2

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

ريبيرو الأهلي أورلاندو بايرتس
نرشح لكم
وكيله: قندوسي يخطط للبقاء في أوروبا.. ولا يوجد ما يمنع انضمامه للزمالك الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه فتح القيد الاستثنائي من فيفا بيراميدز ينافس على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر نادي "جي" يعلن رحيل إبراهيم صلاح خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب سيد مرعي: ياسين فضل الانتقال إلى الأهلي رغم عرض بيراميدز الأكبر السيسي: لماذا لا يوجد 6 آلاف لاعب كرة مثل صلاح كرة نسائية - مسار يخسر أمام أسيك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات
أخر الأخبار
مدرب تونس: تفاصيل صغيرة حرمتنا من الفوز على البرازيل 51 دقيقة | الوطن العربي
أنشيلوتي: مباراة تونس كانت أصعب بكثير من السنغال ساعة | الوطن العربي
ريبيرو: الأهلي فقد صبره بعد 4 مباريات.. وجاهز لتدريب جنوب إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
سيغيب لمدة أسبوعين.. ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو ساعة | الدوري الإسباني
لاعب العراق يكشف كواليس تسديد ركلة الجزاء في الوقت القاتل أمام الإمارات ساعة | آسيا
ليكيب: بول بوجبا سيتواجد في قائمة موناكو لمواجهة رين بالدوري الفرنسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ماستانتونو: لامين أفضل مني حاليا.. وأتمنى التقاط إيقاع ريال مدريد وأوروبا سريعا 2 ساعة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - محاولات من عمر فايد لإقناع ناديه بالتخلي عنه في كأس العرب 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517483/ريبيرو-الأهلي-فقد-صبره-بعد-4-مباريات-وجاهز-لتدريب-جنوب-إفريقيا