ريبيرو: الأهلي فقد صبره بعد 4 مباريات.. وجاهز لتدريب جنوب إفريقيا

يرى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي أنه لم يحصل على الوقت الكافي مع بطل الدوري المصري.

ورحل ريبيرو عن تدريب الأهلي بعد 3 أشهر فقط من تولي المهمة قادما من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وقال ريبيرو عبر إذاعة "metro fm" الجنوب إفريقية: "لست معتادا على النظر إلى الوراء في حياتي، تدريب الأهلي كان قرارا تم اتخاذه وفقا لظروف معينة".

وأضاف "التفكير في الأمر الآن ليس له أي معنى، ولا أعرف إن كان الناس قد فهموا طبيعة قراري في ذلك الوقت. لم أغادر أورلاندو بايرتس بسبب الانتقال إلى الأهلي، لقد اتخذت قرار الرحيل من فترة طويلة".

وواصل "الشيء الوحيد الذي لم يعجبني هو اضطراري للرحيل قبل نهاية الموسم. لم أكن سعيدا بذلك، لكن كان علي بداية مشواري مع الأهلي فورا".

وشدد "كان أمرا ضروريا من جانب الأهلي للتحضير لكأس العالم للأندية، ولم يكن لدي خيار آخر في ذلك الوقت ".

وتابع "أعتقد أن الأداء في كأس العالم للأندية كان جيدا، ربما لم نتمكن من البدء بالطريقة التي أردناها، لكننا كنا قريبين جدا من تحقيق الفوز أمام إنتر ميامي".

وواصل "لم يكن لدينا سوى 10 أو 11 حصة تدريبية قبل انطلاق كأس العالم للأندية، وانضم العديد من اللاعبين الجدد إلى الفريق. كنت سعيدا جدا بالأداء، وكان رد فعل الجماهير إيجابيا للغاية، لكن للأسف لم تكن بداية الموسم كما توقعنا، ولم يستغرق الأمر سوى أربع مباريات حتى فقد النادي صبره"

وأتم "أنا متاح لتدريب منتخب جنوب أفريقيا بعد هوجو بروس، لتدريب منتخب وطني، يجب أن يكون لديك القدرة على المساعدة في تطوير اللاعبين الشباب سأقبل هذه الوظيفة بالتأكيد".

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

ويقدم لكم FilGoal.com كشف حساب ريبيرو مع الأهلي.

لعب ريبيرو مع الأهلي 7 مباريات

الأهلي × إنتر ميامي 0-0

الأهلي × بالميراس 0-2

الأهلي × بورتو 4-4

الأهلي × مودرن سبورت 2-2

الأهلي × فاركو 4-1

الأهلي × غزل المحلة 0-0

الأهلي × بيراميدز 0-2

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.