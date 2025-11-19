لاعب العراق يكشف كواليس تسديد ركلة الجزاء في الوقت القاتل أمام الإمارات

كشف أمير العماري لاعب العراق كواليس تسديد ركلة الجزاء التي قادت منتخب بلاده للفوز على الإمارات والتأهل للملحق العالمي.

وسجل العماري هدف الفوز للعراق 2-1 على الإمارات بعدما سدد ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضائع.

وقال العماري في تصريحات للصحفيين: "تلقينا دعما كبيرا من الجمهور العراقي وحققنا الأهم وأسعدنا الشعب العراقي. كنت واثقا من نفسي وواثقا من أنني سأسجل، وكانت هناك مسؤولية كان يجب أن أتحملها".

وأضاف "تمهلت حتى يتحرك حارس مرمى الإمارات (خالد عيسى) ويتخذ الخطوة الأولى ثم وضعت الكرة في الشباك".

وأتم "كأس العرب فرصة للتطور بشكل أفضل وتشكل إعدادا مثاليا من الناحية الفنية والبدنية قبل خوض الملحق العالمي في مارس المقبل".

وفاز منتخب العراق على الإمارات 2-1 ضمن إياب المحلق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي.

وافتتح كايو لوكاس التسجيل لمنتخب الإمارات بتسديدة قوية في الدقيقة 52.

وأدرك البديل مهند علي هدف التعادل لمنتخب العراق بضربة رأسية في الدقيقة 66.

وفي الوقت القاتل احتسب حكم المباراة ركلة جزاء سجل منها أمير العماري هدف الفوز في الدقيقة 90+17.

الفوز ضمن للمنتخب العراقي التواجد في الملحق العالمي المؤهل لكاس العالم والذي يضم 6 فرق.

سيقام الملحق العالمي في شهر مارس 2026 في المكسيك لحسم آخر مقعدين متأهلين للمونديال بين جميع القارات، إذ تتنافس 6 منتخبات على مقعدين فقط.

ويشارك في الملحق العالمي ستة منتخبات من مختلف القارات ليتأهل 2 فقط منهم إلى كأس العالم في النهاية.