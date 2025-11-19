ليكيب: بول بوجبا سيتواجد في قائمة موناكو لمواجهة رين بالدوري الفرنسي

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 15:27

كتب : FilGoal

بول بوجبا - موناكو

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن اقتراب عودة بول بوجبا للمشاركة من جديد.

بول بوجبا

النادي : موناكو

موناكو

وفقا لليكيب فإن بوجبا سيتواجد بقائمة موناكو لخوض مباراة رين المقبلة في الدوري الفرنسي.

ويغيب بوجبا عن الملاعب لأكثر من عامين بسبب الإيقاف بقضية تعاطي منشطات.

اللاعب الفرنسي انضم لموناكو في بداية الموسم الحالي عقب نهاية فترة الإيقاف في صفقة انتقال حر.

ولم يشارك بوجبا حتى الآن بقميص موناكو لعدم الجاهزية.

ووقع بوجبا عقد يمتد لموسمين برفقة موناكو.

ويشارك موناكو في دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا في ترتيب الدوري الفرنسي الموسم المنقضي.

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا وانتهت في مارس الماضي.

ولم يلعب صاحب الـ 32 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

وكان بوجبا أحد نجوم منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا بعد التغلب في النهائي على كرواتيا

موناكو بول بوجبا
