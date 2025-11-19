ماستانتونو: لامين أفضل مني حاليا.. وأتمنى التقاط إيقاع ريال مدريد وأوروبا سريعا

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 14:55

كتب : FilGoal

فرانكو ماستانتونو - ريال مدريد

يرى فرانكو ماستانتونو لاعب ريال مدريد أن لامين يامال لاعب برشلونة أفضل منه خلال الفترة الحالية.

وانضم ماستانتونو لريال مدريد في بداية الموسم الحالي قادما من ريفربليت الأرجنتيني.

وقال ماستانتونو في حوار مع كادينا سير : "بالنسبة لي لا أحب المقارنات ولكن من الجيد أن يكون لديك دائما منافسين بقيمة لامين وبرشلونة وإسبانيا وأعتقد أن الدافع بالنسبة للشخص هو أن يكون الأفضل وآمل أن أكون كذلك لفترة طويلة حتى نهاية مسيرتي".

وتابع "اليوم لامين هو الأفضل لأنه يقدم أداء مذهل وهو في وضع مذهل لكنني وصلت للتو إلى مدريد ولا زلت في عملية التكيف وآمل أن تكون سريعة وأن التقط إيقاع أوروبا وإيقاع ريال مدريد وأن تكون القصة طويلة وبها العديد من المباريات المذهلة".

وشارك الأرجنتيني صاحب الـ 18 عاما في 12 مباراة منذ الانضمام لريال مدريد وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.

