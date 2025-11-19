خبر في الجول - محاولات من عمر فايد لإقناع ناديه بالتخلي عنه في كأس العرب

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 14:43

كتب : محمد جمال

عمر فايد - منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

يحاول عمر فايد مدافع أروكا البرتغالي إقناع ناديه بالتخلي عنه خلال شهر ديسمبر من أجل المشاركة في بطولة كأس العرب مع منتخب مصر الثاني، حسبما علم FilGoal.com.

واستقر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، على قائمة المحترفين لإرسالها في القائمة النهائية للفريق المشارك في كأس العرب، ومن بينهم عمر فايد.

وعلم FilGoal.com أن فايد يحاول إقناع إدارة ناديه بتركه للمشاركة في البطولة، خاصة وأنها خارج الأجندة الدولية.

ويأتي ذلك بسبب تمسك حلمي طولان به، فقد وصفه باللاعب الرائع.

كما دخلت إدارة منتخب مصر الثاني في محادثات مع النادي البرتغالي الذي سيلعب 3 مباريات في الدوري البرتغالي خلال فترة البطولة.

وينتظر طولان الوصول لحل مع النادي البرتغالي خلال الساعات المقبلة، قبل إعلان القائمة النهائية.

ويرسل الجهاز الفني للمنتخب قائمة من 25 لاعبا بحد أقصى 20 نوفمبر الجاري.

وعلم FilGoal.com أن طولان استقر على ضم الثلاثي أكرم توفيق لاعب الشمال القطري، ومحمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، وعمر فايد مدافع أروكا البرتغالي المعار من فنربخشة التركي.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب استبعاد سام مرسي لاعب القادسية الكويتي وإبسويتش تاون الإنجليزي السابق، لأسباب فنية، حسبما علم FilGoal.com

وخاض المنتخب المصري المشارك في كأس العرب مباراتين وديتين أمام الجزائر خلال نوفمبر الجاري.

انتهت المباراة الأولى بفوز المنتخب المصري 3-2، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الإمارات، والأردن، بالإضافة إلى الفائز من لقاء الكويت وموريتانيا.

