وكيله: قندوسي يخطط للبقاء في أوروبا.. ولا يوجد ما يمنع انضمامه للزمالك

شدد نصر يحيى وكيل أعمال الجزائري أحمد قندوسي أن موكله لا يمانع اللعب للزمالك حال وجود عرض رسمي مناسب لفريقه السويسري.

وانتقل قندوسي من سيراميكا كليوباترا إلى لوجانو السويسري بداية الموسم الحالي لمدة 3 سنوات.

وقال نصر يحيى وكيل أعمال أحمد قندوسي إم بي سي مصر: "لا توجد مفاوضات في الوقت الحالي من الزمالك للتعاقد مع قندوسي، اللاعب قبل انتقاله إلى لوجانو السويسري حدثت مكالمة هاتفية مع أيمن الرمادي مدرب الزمالك آنذاك وحسام المندوه أمين الصندوق استفسرا خلالها عن إمكانية ضمه".

وأضاف "في هذا التوقيت أبلغتهم أن اللاعب في مرحلة التأهيل من الإصابة وإن نادي سيراميكا سيتفاوض من أجل الحصول على مبلغ معين للتخلي عن خدمات قندوسي ومن هذا التوقيت لم يحدث أي تواصل ".

وشدد "لا يوجد اتفاق بين الأهلي وسيراميكا يمنع انتقال قندوسي للزمالك، هذا الأمر غير موجود في كرة القدم واللاعب لديه حرية الاختيار. الزمالك إذا قدم عرضا جيدا لا يوجد ما يمنع انتقاله".

وأتم "قندوسي شارك في مباراة ودية مع لوجانو لمدة 80 دقيقة وانطباع المدرب عنه جيد جدا. اللاعب يخطط للبقاء في أوروبا ولكن أيضا الزمالك فريق كبير ولا أحد يستطيع رفض الانضمام له في حال تقديم عرض مناسب".

وكشف لوجانو عن ضم قندوسي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة أي ينتهي تعاقده في صيف 2028.

وانتقل قندوسي من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2023 على سبيل الإعارة، قبل أن يتمم سيراميكا إجراءات ضمه بشكل نهائي.

وانضم قندوسي لصفوف الأهلي بداية عام 2023 قادما من وفاق سطيف الجزائري، قبل أن يقرر الفريق الأحمر إعارته إلى سيراميكا كليوباترا، قبل انتقاله بصفة دائمة.

ومع الأهلي فاز قندوسي بألقاب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

كما توج مع سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة مرتين.

