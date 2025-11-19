خبر في الجول - ناد أوروبي يطلب قضاء نور عبد الواحد السيد فترة معايشة تمهيدا للتعاقد معها

تلقت نور عبد الواحد السيد لاعبة فريق مسار لكرة القدم، ومنتخب مصر، دعوة لقضاء فترة معايشة بنادي فاماليكاو البرتغالي، تمهيدا للتعاقد معها رسميا خلال الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي البرتغالي فاكسا رسميا إلى نادي مسار لطلب قضاء نور عبد الواحد السيد معايشة في صفوف فريق السيدات بالنادي تمهيدًا للتعاقد معها.

وأكد نادي فاماليكاو في الخطاب الرسمي الذي أرسله لنادي مسار أنه سيكون مسؤولا عن إقامة اللاعبة وتأمينها الرياضي في فترة تجربة المعايشة.

وطلب النادي البرتغالي قضاء اللاعبة فترة المعايشة في الفترة من 10 حتى 19 ديسمبر المقبل.

وقدمت نور عبد الواحد السيد أداءً مميزا مع منتخب مصر للسيدات وفريق مسار في الفترة الماضية، مما دفع النادي البرتغالي للتفكير في التعاقد معها.

فريق مسار وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات هذا الموسم لكنه خسر أمام أسيك ميموزا الإيفواري.

ووصل الفريق الإيفواري إلى النهائي للمرة الأولى في مسيرته بعد التغلب على مسار بهدف دون مقابل.

وسجلت إيسي داجبا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73.

وبذلك يواجه أسيك ميموزا فريق الجيش الملكي في المباراة النهائية.

أما مسار فيواجه مازيمبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان فريق سيدات مسار قد حصد برونزية النسخة الماضية أمام كوينز النيجيري.

وتخطى الجيش الملكي فريق مازيمبي في نصف النهائي بركلات الترجيح.

وتوج الجيش الملكي بنسخة 2022 بينما حصد وصافة النسخة الماضية بعد الخسارة من مازيمبي.