الإسماعيلي يكشف حقيقة طلبه فتح القيد الاستثنائي من فيفا

كشف نادي الإسماعيلي حقيقة تقدمه بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن فتح القيد الاستثنائي للنادي.

وترددت أنباء عن تقدم الإسماعيلي بطلب لفيفا والمحكمة الرياضية الدولية لفتح القيد الاستثنائي.

وقال الإسماعيلي في بيان: "أكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن الإدارة القانونية بالنادي لم تتقدم بأي طلب إلى المحكمة الرياضية الدولية أو إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن فتح قيد استثنائي للنادي، مشددًا على أن المجلس منذ توليه المسؤولية يحرص على مبدأ الشفافية مع جماهير الإسماعيلي"

"وشدد مجلس الإدارة على أن منصات النادي الرسمية وموقعه الإلكتروني هما المصدران المعتمدان لأي أخبار تتعلق بالنادي، مطالبا الجميع بالتكاتف في الفترة الحالية بما يتيح للمجلس العمل على إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية والمستحقة".

ويعاني الإسماعيلي من إيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة وقضايا لم يتم إغلاقها مع بعض اللاعبين السابقين.

وأعلن نادي الإسماعيلي منذ أيام عن انتهاء اللجنة المؤقتة لإدارة النادي برئاسة إيهاب صلاح، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية وعضوية كل من ياسر سعيد ومحمد مرشدي من تسليم النادي رسميا إلى مجلس إدارة جديد.

ويترأس مجلس إدارة الإسماعيلي الجديد طارق رحمي.

واتخذ مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة طارق رحمي أولى قراراته بتعيين محمد رائف عضو مجلس الإدارة متحدثا رسميا للنادي.

ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز التواصل الإعلامي الفعال وتوحيد الرسائل الصادرة عن النادي في مختلف القضايا والملفات.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة.