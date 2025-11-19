برشلونة يكشف قميصه الرابع لهذا الموسم

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 13:15

كتب : FilGoal

قميص برشلونة

أعلن نادي برشلونة يوم الأربعاء قميصه الرابع لمنافسات لموسم 2025-26.

وكشف برشلونة شكل قميصه الجديد، الذي يتكون من اللونين الأزرق والأحمر كالمعتاد، ولكن مع تطعيمات من اللون السماوي.

وأطلق برشلونة قميصه الجديد بحملة "كرة القدم فن".

ويُخلّد القميص الجديد ذكرى الفوز بنتيجة 3-0 في سانتياجو برنابيو في مثل هذا اليوم عام 2005، وأهداف صامويل إيتو ورونالدينيو في تلك المباراة التي لا تُنسى للبلوجرانا.

Image

وظهر ماركوس راشفورد وروني بردجي وأليخاندرو بالدي، مارك بيرنال وبعض لاعبات فريق السيدات في المادة الدعائية للقميص الجديد.

ويحمل برسلونة لقب الموسم المنصرم من مسابقة الدوري الإسباني.

كما حقق الفريق لقبي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا بالفوز على ريال مدريد في نهائي البطولتين.

برشلونة
