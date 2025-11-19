روبيرتسون: كانت هذه الفرصة الأخير لي لأشارك بكأس العالم.. ولم أستطع إخراج جوتا من رأسي

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 13:14

كتب : FilGoal

أندي روبيرتسون - ليفربول

أهدى أندرو ربيرتسون لاعب منتخب اسكلتنا تأهل فريقه إلى كأس العالم، إلى صديقه الراحل ديوجو جوتا.

وتأهل منتخب استكلنا إلى كأس العالم 2026 للمرة الأولى منذ نسخة 1998 بعد الفوز على الدنمارك بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال روبيرتسون عبر بي بي سي: "لقد أخفيت الأمر جيدا ولكنني كنت منهار اتماما، أعلم العمر الذي وصلت إليه وقد تكون هذه آخر فرصة لي للذهاب إلى كأس العالم".

وواصل "لم أستطع أن أخرج صديقي ديوجو جوتا من رأسي، لقد تحدثنا حول كأس العالم كثيرا، لقد غاب عن نسخة قطر بسبب الإصابة وأنا غبت لأن اسكلتنا لم تتأهل".

وتابع "كنا نتحدث أنا وجوتا دائما عن كيف ستكون المشاركة في كأس العالم وأعلم أنه في مكان ما حاليا يبتسم لي، أنا فقط لم أستطع إخراجه من رأسي".

وكان جوتا قد توفي خلال الصيف الماضي بسبب حادث سير برفقة شقيقه.

أندرو روبيرتسون اسكتلندا ديوجو جوتا
