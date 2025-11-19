زيدان إقبال: العراق سيتأهل إلى كأس العالم

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 12:56

كتب : FilGoal

زيدان إقبال - العراق ضد إندونيسيا

يثق زيدان إقبال لاعب العراق في قدرة منتخب بلاده على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتأهل العراق لمنافسات الملحق العالمي بعد الفوز القاتل على الإمارات 2-1.

وقال زيدان إقبال لاعب منتخب العراق في تصريحات للصحفيين: "أشكر الجمهور العراقي الكبير على دعمه وأعدكم بالتأهل إلى كأس العالم في مارس المقبل".

وأضاف "عليك دائما أن تراهن على نفسك، عندما كانت النتيجة 1-1 ضد الإمارات كنت واثقا من أننا سنفوز في الدقائق الأخيرة أو الوقت الإضافي وهذا ما حدث".

وأتم لاعب مانشستر يونايتد السابق "جئت إلى هنا وحملت شعار العراق لأنني واثق في قدرتنا على العبور إلى نهائيات كأس العالم وجميعنا نؤمن بذلك".

فاز منتخب العراق على الإمارات 2-1 ضمن إياب المحلق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي.

وافتتح كايو لوكاس التسجيل لمنتخب الإمارات بتسديدة قوية في الدقيقة 52.

وأدرك البديل مهند علي هدف التعادل لمنتخب العراق بضربة رأسية في الدقيقة 66.

وفي الوقت القاتل احتسب حكم المباراة ركلة جزاء سجل منها أمير العماري هدف الفوز في الدقيقة 90+17.

الفوز ضمن للمنتخب العراقي التواجد في الملحق العالمي المؤهل لكاس العالم والذي يضم 6 فرق.

سيقام الملحق العالمي في شهر مارس 2026 في المكسيك لحسم آخر مقعدين متأهلين للمونديال بين جميع القارات، إذ تتنافس 6 منتخبات على مقعدين فقط.

ويشارك في الملحق العالمي ستة منتخبات من مختلف القارات ليتأهل 2 فقط منهم إلى كأس العالم في النهاية.

ويتأهل صاحبا أعلى تصنيف من بين المنتخبات الـ6 مباشرة إلى النهائي في انتظار الفائزين من المباراة الأولى.

منتخب العراق كأس العالم
