بيراميدز ينافس على جائزة أفضل فريق في العالم من جلوب سوكر

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 12:13

كتب : FilGoal

تتويج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا

يتنافس نادي بيراميدز مع نخبة من أندية العالم على جائزة جلوب سوكر لعام 2025، حسبما أعلنت اللجنة المنظمة يوم الأربعاء.

ويقام حفل توزيع الجوائز يوم 28 ديسمبر المقبل في الإمارات.

وأعلنت اللجنة المنظمة تنافس 16 ناديا على جائزة أفضل ناد في العالم لعام 2025، وهم: بيراميدز، أهلي جدة، إنتر، باريس سان جيرمان، برشلونة، وبايرن ميونيخ، بالميراس، فلامنجو، نابولي، آيندهوفن، وسبورتنج لشبونة.

بالإضافة إلى 5 فرق من إنجلترا، وهي ليفربول، تشيلسي، توتنام، كريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد.

وشهدت القائمة خروج أندية بحجم يوفنتوس وأرسنال وريال مدريد ومانشستر سيتي.

يذكر أن بيراميدز حصد لقب دوري أبطال إفريقيا ولقب كأس السوبر الإفريقي هذا العام، وكأس القارات الثلاث.

ويعد ريال مدريد هو الفريق المتوج بجائزة جلوب سوكر لعام 2024.

يذكر أن حفل توزيع جوائز جلوب سوكر سيقام للمرة الـ16.

