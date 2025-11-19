العدد يصل إلى 42.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 12:08

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

ضمنت 3 منتخبات جديدة من منطقة الكونكاكاف تواجدها ضمن المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026

وبذلك تأهل 42 منتخبا بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026.

ويتبقى حسم ستة مقاعد أخرى في توقف مارس 2026 بينهم 4 من الملحق الأوروبي و2 من الملحق العالمي.

وجاءت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن كالآتي:

الدول المضيفة (3): الولايات المتحدة الأمريكية كندا المكسيك.

إفريقيا (9) : مصر - الجزائر - تونس - المغرب - غانا - كاب فيردي - كوت ديفوار - السنغال - جنوب إفريقيا.

أوروبا (12): إنجلترا - فرنسا - البرتغال - النرويج - كرواتيا - ألمانيا - هولندا - إسبانيا - سويسرا - النمسا - بلجيكا - أسكتلندا.

أمريكا الجنوبية (6): الأرجنتين - البرازيل - كولومبيا - الإكوادور - باراجواي - أوروجواي.

آسيا (8): اليابان - أستراليا - السعودية - كوريا الجنوبية - أوزبكستان - الأردن - إيران - قطر.

أوقيانوسيا (1): نيوزيلندا.

كونكاكاف: بنما - هايتي - كوراساو

وفيما ضمنت منتخبات العراق والكونغو الديمقراطية وبوليفيا ونيو كاليدونيا وجامايكا وسورينام تواجدها بالملحق العالمي.

كما تُحسم 4 مقاعد أوروبية أيضا عبر الملحق الأوروبي مارس المقبل.

وتقام مراسم قرعة كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة.

كأس العالم منتخب مصر منتخب الأرجنتين
