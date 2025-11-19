العودة كاملة.. برشلونة يعلن خوض مباريات في دوري الأبطال على كامب نو

أعلن نادي برشلونة حصوله على موافقة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على خوض الباقي من مبارياته بدوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وكان برشلونة قد حصل على موافقة ليعود للعب على كامب نو في الدوري الإسباني بداية من مباراة أتلتيك بلباو.

وسيخوض برشلونة مباراته الأولى في دوري الأبطال على كامب نو عندما يواجه آينتراخت فرانكفورت.

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، كشفت عن إرسال النادي جميع الوثائق المطلوبة إلى بلدية برشلونة للحصول على ترخيص المرحلة 1B من إشغال الملعب، وهي الخطوة التي ستسمح بإعادة فتح المدرج الجانبي وزيادة السعة من 27 ألف متفرج (المرحلة 1A) إلى 45 ألف متفرج.

وقامت إدارة التخطيط العمراني في البلدية بمراجعة الملفات التي قدمها النادي، قبل أن تُجرى خلال الأيام المقبلة عمليات التفتيش اللازمة داخل كامب نو للتأكد من استيفاء الشروط، حسب الصحيفة.

وتأجلت عودة برشلونة لملعبه كامب نو أكثر من مرة.

وكان من المفترض أن يعود برشلونة لخوض المباريات على ملعبه التاريخي في نهاية 2024 ثم تأجلت لفبراير 2025، وثم تأجلت مرة أخرى.

وسيكون ملعب كامب نو الأكبر في أوروبا بعد زيادة سعته لـ 105 ألف مشجع.

وتحمل برشلونة خسائر مالية كبيرة في ظل ابتعاده عن كامب نو.

وبدأ برشلونة تجديد ملعبه في يونيو 2023، ومن وقتها خاض مبارياته على ملعب لويس كومبانيس.