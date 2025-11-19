هدية للعراق.. كوراساو وهايتي وبنما يتأهلون لكأس العالم وجامايكا وسورينام إلى الملحق

حجزت منتخبات بنما وهايتي وكوراساو مقاعدها في نهائيات كأس العالم 2026 عن منطقة الكونكاكاف.

ويتأهل متصدرو المجموعات في كونكاكاف إلى كأس العالم مباشرة، فيما يلعب أفضل صاحبي مركز ثان في منافسات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

وفي نهاية تصفيات كونكاكاف انضمت منتخبات بنما وهايتي وكوراساو إلى الدول المضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

فيما انضم جامايكا وسورينام إلى منافسات الملحق العالمي، وبذلك قد يرتفع عدد منتخبات الكونكاكاف المشاركة في كأس العالم إلى ثمانية للمرة الأولى في التاريخ.

المجموعة الأولى

ضمن منتخب بنما صدارة المجموعة الأولى في كونكاكاف مع ختام الجولة الأخيرة بعد الفوز على السلفادور 3-0.

وسجل سيزار بلاكمان وإريك ديفيز ولويس رودريجيز أهداف منتخب بنما في شباك السلفادور.

الفوز رفع رصيد منتخب بنما إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الأولى مستغلا تعثر سورينام وخسارتها أمام جواتيمالا 3-1 في الجولة ذاتها.

سورينام توقف رصيدها عند 9 نقاط لكنها ستلعب منافسات الملحق العالمي.

المجموعة الثانية

حقق منتخب كوراساو مفاجأة كبرى بعدما حسم صدارة المجموعة الثانية وتأهل مباشرة إلى كأس العالم على حساب جامايكا.

وتعادل منتخب كوراساو ضد جامايكا 0-0 في ختام التصفيات ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة.

فيما وصل رصيد منتخب جامايكا إلى 11 نقطة وسيلعب منافسات الملحق العالمي.

المجموعة الثالثة

تأهلت هايتي إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1974 وللمرة الثانية فقط في تاريخها بعدما اقترن فوزها على نيكاراجوا بتعادل هندوراس مع كوستاريكا، ليُحسم صعودها التاريخي.

وفاز منتخب هايتي على نيكاراجوا بهدفين دون رد سجلهما ديدسون وروبن بروفيدنس، فيما تعادلت كوستاريكا ضد هندوراس سليبا.

منتخب هايتي ضمن التواجد مباشرة في كأس العالم 2026، فيما سيلعب منتخب هندوراس الملحق العالمي.

هدية للعراق

تأهل بنما مباشرة لكأس العالم وخروج كوستاريكا منح منتخب العراق فرصة ذهبية بالتواجد في نهائي الملحق العالمي مباشرة.

وبهذه النتائج الكونغو والعراق يضمنان التأهل للمباراة النهائية بعد تصدرهما التصنيف.

فيما ستخوض 4 نصف نهائي الملحق العالمي:

بوليفيا - كاليدونيا الجديدة - جامايكا - سورينام

القرعة ستُجرى غدا الخميس.. وستُلعب المباريات بشهر مارس المقبل

منتخبان سيضمنان التأهل إلى كأس العالم 2026 من مجموع 6 منتخبات ستخوض الملحق.