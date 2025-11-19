العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 00:17

كتب : FilGoal

كأس العالم

حسمت منتخبات جديدة من قارة أوروبا تواجدها في كأس العالم 2026 حتى الآن ليرتفع عدد المنتخبات الأوروبية إلى 12.

وبذلك تأهل 39 منتخبا بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026.

ويتبقى 3 مقاعد مباشرة سيتم حسمها فجر اليوم الأربعاء ليصل وقتها العدد إلى 42 منتخبا.

بينما سيتم حسم ستة مقاعد أخرى في توقف مارس 2026 بينهم 4 من الملحق الأوروبي و2 من الملحق العالمي.

وجاءت المنتخبات المتأهلة لكأس العالم حتى الآن كالآتي:

الدول المضيفة (3): الولايات المتحدة الأمريكية – كندا – المكسيك.

إفريقيا (9) : مصر - الجزائر - تونس - المغرب - غانا - كاب فيردي - كوت ديفوار - السنغال - جنوب إفريقيا.

أوروبا (12): إنجلترا - فرنسا - البرتغال - النرويج - كرواتيا - ألمانيا - هولندا - إسبانيا - سويسرا - النمسا - بلجيكا - أسكتلندا.

أمريكا الجنوبية (6): الأرجنتين - البرازيل - كولومبيا - الإكوادور - باراجواي - أوروجواي.

آسيا (8): اليابان - أستراليا - السعودية - كوريا الجنوبية - أوزبكستان - الأردن - إيران - قطر.

أوقيانوسيا (1): نيوزيلندا.

وضمنت منتخبات الكونغو الديمقراطية وبوليفيا ونيو كاليدونيا تواجدها حتى الآن بالملحق العالمي.

كما تُحسم 4 مقاعد أوروبية أيضا عبر الملحق الأوروبي مارس المقبل.

وتقام مراسم قرعة كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة.

كأس العالم كأس العالم 2026 أمريكا القرعة
