منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج
الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 00:14
كتب : FilGoal
تعادل منتخب الأردن ضد مالي سلبيا في إطار تحضيراته لخوض كأس العرب.
وانتهت مباراة الأردن ضد مالي 0-0 والتي احتضنها ملعب حمادي العقربي في رادس بتونس.
وشهدت المباراة مشاركة أليو ديانج مع المنتخب المالي وارتدى شارة القيادة.
فيما شارك موسى التعمري لاعب مونبيليه مع منتخب الأردن كبديل.
ويستعد منتخب الأردن لخوض منافسات كأس العرب بقطر.
ويلعب المنتخب الأردني ضمن المجموعة التي تضم: مصر والإمارات والفائز من مواجهة الكويت ضد موريتانيا.
في المقابل يستعد منتخب مالي للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالمغرب.
ويلعب منتخب مالي ضمن المجموعة التي تضم: المغرب وزامبيا وجزر القمر.
