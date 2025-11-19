إيطاليا والدنمارك بالتصنيف الأول والسويد في الرابع.. كل ما تريد أن تعرف عن الملحق الأوروبي

لقب كأس العالم

اختتمت تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بحسم 12 منتخبا تأهلهم بشكل مباشر إلى مونديال 2026.

بينما انتقل 16 منتخبا للمنافسة في الملحق الأوروبي ليصعد 4 فقط منهم إلى كأس العالم.

وبات تصنيف الملحق الأوروبي الرسمي كالآتي:

التصنيف الأول: إيطاليا - الدنمارك - تركيا - أوكرانيا.

التصنيف الثاني: بولندا - ويلز - التشيك - سلوفاكيا.

التصنيف الثالث: أيرلندا - ألبانيا - البوسنة والهرسك - كوسوفو.

التصنيف الرابع: رومانيا - السويد - مقدونيا الشمالية - أيرلندا الشمالية.

ويشارك 16 منتخبا في الملحق الأوروبي بـ 4 مسارات مختلفة إذ يضم كل مسار 4 منتخبات يلعبان نصف النهائي يوم 26 مارس ويتواجه الفائزان في النهائي يوم 31 بحثا عن بطاقة التأهل لكأس العالم.

ويلعب أصحاب التصنيف الأول مع أحد فرق التصنيف الرابع، بينما يواجه أصحاب التصنيف الثاني أحد فرق التصنيف الثالث.

وتُجرى مراسم القرعة يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية.

وتنطلق القرعة في الثانية ظهرا بمنافسات الملحق العالمي أولا ثم الملحق الأوروبي.

