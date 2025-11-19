بينهم بلجيكا وإسبانيا.. 5 منتخبات أوروبية تكمل مقاعد التأهل المباشر إلى كأس العالم

اكتملت مقاعد التأهل المباشر بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحجزت منتخبات سويسرا، واسكتلندا، وإسبانيا، والنمسا، وبلجيكا مقعدها في كأس العالم.

ويتأهل 16 منتخبا من أوروبا لكأس العالم، بينهم 12 منتخبا أصحاب المراكز الأولى بالمجموعات الـ12 بالتصفيات، يتأهلون مباشرة.

فيما تخوض المنتخبات الـ12 أصحاب المركز الثاني في المجموعات، إلى جانب أفضل 4 منتخبات في التصنيف بدوري الأمم الأوروبية "ولم يتأهلوا من خلال التصفيات" في ملحق أوروبي يقام في مارس 2026.

فيما انتقلت منتخبات كوسوفو والدنمارك وتركيا والبوسنة والهرسك وويلز إلى الملحق الأوروبي.

بلجيكا - ويلز

اكتسح منتخب بلجيكا ضيفه ليشتنشتاين بنتيجة 7-0 في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة العاشرة من التصفيات.

سجل أهداف بلجيكا هانز فاناكين في الدقيقة 3، وجيريمي دوكو في الدقيقتين 34، و41.

وفي الشوط الثاني، أضاف براندون ميشيل هدفا رابعا في الدقيقة 52، ثم أليكسس سايليمايكرس في الدقيقة 55، قبل أن يختتم تشارلز دي كاتيلايير أهداف منتخب بلاده في الدقيقتين 57، و59.

منتخب بلجيكا ضمن تصدره للمجموعة برصيد 18 نقطة، مبتعدا عن ملاحقه ويلز في المركز الثاني بـ16 نقطة.

ونجح ويلز في حسم المقعد الثاني المؤهل للملحق بعد اكتساح مقدونيا الشمالية 7-1 ليفض الشراكة مع منافسه في مركز وصيف المجموعة المؤهل للملحق.

سويسرا - كوسوفو

وتعادل منتخب سويسرا أمام مضيفه كوسوفو 1-1.

ضمن منتخب سويسرا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، فيما توقف رصيد كوسوفو عند 11 نقطة في المركز الثاني المؤهل للملحق

إسبانيا - تركيا

ولحساب المجموعة السابعة، كان المنتخب التركي يأمل في الفوز أمام إسبانيا بفارق 6 أهداف من أجل الصعود.

ولكن نجح منتخب إسبانيا في التعادل 2-2 أمام تركيا.

تقدم لإسبانيا داني أولمو في الدقيقة 4، فيما سجل زميله ميكيل أويارزبال في الدقيقة 62.

أما تركيا فسجل الأول دينيز جول الهدف الأول في الدقيقة 42، وصالح أوزجان في الدقيقة 54.

منتخب إسبانيا حافظ على الصدارة برصيد 16 نقطة، فيما انتقل منتخب تركيا إلى الملحق بعدما حل وصيفا برصيد 13 نقطة

النمسا - البوسنة والهرسك

عاد منتخب النمسا إلى كأس العالم بعد غياب منذ 27 عاما.

ويعود آخر ظهور لمنتخب النمسا في كأس العالم إلى نسخة فرنسا 1998.

تعادل منتخبا النمسا والبوسنة والهرسك بنتيجة 1-1 في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الثامنة من التصفيات الأوربية المؤهلة للمونديال.

منتخب النمسا حافظ على صدارته للمجموعة برصيد 19 نقطة، فيما ارتفع رصيد البوسنة إلى 17 نقطة في المركز الثاني لينتقل إلى الملحق.

وبذلك تأهل من أوروبا مباشرة إلى كأس العالم 12 فريقا، جاءوا كالتالي: ألمانيا - سويسرا - اسكتلندا - فرنسا - إسبانيا - البرتغال - هولندا - النمسا - النرويج - بلجيكا - إنجلترا - كرواتيا.

وتقام قرعة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 5 ديسمبر المقبل.