في غياب بن رمضان والجزيري.. تونس تتعادل مع البرازيل

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025 - 00:01

كتب : FilGoal

تونس - البرازيل

تعادل منتخب تونس مع البرازيل وديا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما في باريس العاصمة الفرنسية.

وشهدت المباراة تواجد محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد بدلاء تونس.

تقدم منتخب تونس في الدقيقة 23 بهدف سجله حمزة مستوري.

قبل أن يتعادل منتخب البرازيل في الدقيقة 44 من ركلة جزاء سددها إستيفاو لاعب تشيلسي.

وأهدر لوكاس باكيتا ركلة جزاء ثانية لمنتخب البرازيل في الدقيقة 78.

وغاب عن رحلة منتخب تونس إلى فرنسا لمواجهة البرازيل 8 لاعبين على رأسهم علي معلول لاعب الصفاقسي بسبب عدم الحصول على تأشيرة دخول فرنسا.

وجاءت قائمة المستبعدين كالآتي:

محمد أمين بن حميدة – علي معلول – حمزة الجلاسي – شهاب الجبالي – أسامة الحدادي – محمود غربال – عصام الجبالي – محمد بن علي.

وكان منتخب تونس تعادل مع موريتانيا 1-1، وفاز على الأردن 3-2 في المباريات الودية التي خاضها قبل أيام.

