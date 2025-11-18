اسكتلندا إلى كأس العالم بسيناريو مثير على حساب الدنمارك

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 23:59

كتب : FilGoal

ماكتوميناي - اسكتلندا

تأهل منتخب اسكتلندا إلى المونديال بعد فوز مثير على حساب الدنمارك بأربعة أهداف مقابل هدفين لحساب المجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

منتخب اسكتلندا كان بحاجة إلى الفوز من أجل العبور إلى المونديال، فيما كان يكفي منتخب الدنمارك التعادل.

سجل منتخب اسكتلندا مبكرا عن طريق سكوت ماكتوميناي في الدقيقة الثالثة من خلفية مزدوجة رائعة لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، نجح راسموس هويلوند في إدارك التعادل للدنمارك في الدقيقة 57.

عاد منتخب اسكتلندا إلى التقدم مجددا في الدقيقة 78 عن طريق لاورينس شانكلاند، ولكن أدرك باتريك دورجو ظهير أيسر الدنمارك التعادل في الدقيقة 82.

وبينما تتجه المباراة إلى التعادل وصعود الدنمارك، نجح منتخب اسكتلندا في خطف هدف قاتل في الدقيقة 90+3 بتسديدة قوية من كيران تيرني.

ضغط منتخب الدنمارك من أجل إدراك التعادل وبطاقة العبور، ولكن من مرتدة سدد كيني ماكلين لاعب اسكتلندا تسديدة بعيدة المدى سقطت في شباك كاسبر شمايكل حارس الدنمارك معلنا الهدف الرابع لاسكتلندا في الدقيقة 90+9 وتأكيد الصعود.

ويعد ذلك التأهل لاسكتلندا هو التاسع في التاريخ.

وتأهلت اسكتلندا لأول مرة لكأس العالم منذ 27 عاما.

ويعود آخر ظهور لاسكتلندا في المونديال في نسخة فرنسا 1998 حين وقعت في مجموعة ضمت إلى جانبها البرازيل، والمغرب، والنرويج.

اسكتلندا الدنمارك تصفيات أوروبا
