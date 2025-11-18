خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب

استقر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، على قائمة المحترفين لإرسالها في القائمة النهائية للفريق المشارك في كأس العرب.

ويرسل الجهاز الفني للمنتخب قائمة من 25 لاعبا بحد أقصى 20 نوفمبر الجاري.

وعلم FilGoal.com أن طولان استقر على ضم الثلاثي أكرم توفيق لاعب الشمال القطري، ومحمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، وعمر فايد مدافع أروكا البرتغالي المعار من فنربشخة التركي.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب استبعاد سام مرسي لاعب القادسية الكويتي وإبسويتش تاون الإنجليزي السابق، لأسباب فنية، حسبما علم FilGoal.com

وخاض المنتخب المصري المشارك في كأس العرب مباراتين وديتين أمام الجزائر.

انتهت المباراة الأولى بفوز المنتخب المصري 3-2، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الإمارات، والأردن، بالإضافة إلى الكويت أو موريتانيا.