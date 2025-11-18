سيد مرعي: ياسين فضل الانتقال إلى الأهلي رغم عرض بيراميدز الأكبر

كشف سيد مرعي وكيل أعمال ووالد ياسين مرعي لاعب الأهلي عن تفضيل نجله الانضمام للأحمر رغم العروض الأخرى.

وقال سيد مرعي عبر قناة أون سبورت: "ياسين مرعي فضل الانتقال إلى الأهلي رغم أن عرض بيراميدز كان الأكبر ماديا".

وأضاف "ياسين يحتاج دعم الجمهور وهو يلعب بطريقة مختلفة ويحب دائما امتلاك الكرة والتمرير الدقيق".

وأكمل "كنت في حالة سعادة كبيرة بفوز ياسين بأول بطولة له مع الأهلي في السوبر أمام الزمالك".

وأتم تصريحاته "ياسين هدفه أن ينسجم مع لاعبي الأهلي ويحصل على حبهم، وأيضا على حب جمهور الأهلي ويتمنى أن يحقق النجاح مع النادي وينضم لمنتخب مصر وأن يحترف وهذا هو طموحه".

وانتقل ياسين مرعي من فاركو إلى الأهلي في الصيف الماضي.

وفاز ياسين مرعي بأول بطولة له مع الأهلي في السوبر المصري بالتغلب على الزمالك في النهائي.

