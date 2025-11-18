أيمن حسين: حققنا الأهم أمام الإمارات.. وجاهزون للملحق العالمي

أعرب أيمن حسين مهاجم منتخب العراق عن سعادته البالغة عقب الفوز على الإمارات والتأهل للملحق العالمي.

وتأهل العراق لمنافسات الملحق العالمي بعد الفوز القاتل على الإمارات 2-1.

وقال أيمن حسين عبر قناة الكاس القطرية عقب المبارة: "نشكر جماهيرنا على المساندة الكبيرة اليوم. ونتمنى التوفيق لمنتخب الإمارات فيما هو قادم".

وأضاف "حققنا الهدف من المباراة وهو التأهل للملحق العالمي. المباراة كانت صعبة، وتوفيق الله، وعامل الجمهور ساعدنا في تحقيق الفوز".

وفاز منتخب العراق على الإمارات 2-1 ضمن إياب المحلق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي.

وافتتح كايو لوكاس التسجيل لمنتخب الإمارات بتسديدة قوية في الدقيقة 52.

وأدرك البديل مهند علي هدف التعادل لمنتخب العراق بضربة رأسية في الدقيقة 66.

وفي الوقت القاتل احتسب حكم المباراة ركلة جزاء سجل منها أمير العماري هدف الفوز في الدقيقة 90+17.

الفوز ضمن للمنتخب العراقي التواجد في الملحق العالمي المؤهل لكاس العالم والذي يضم 6 فرق.

وانتهت مباراة الذهاب 1-1، بعدما تقدم علي الحمادي للعراق فيما سجل لوان بيريرا هدف التعادل للإمارات.

وتأهلت سلفا 8 منتخبات آسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026 ويتبقى محاولة واحدة لإمكانية إضافة مقعد آسيوي آخر في المونديال.

وسيقام الملحق العالمي في شهر مارس 2026 في المكسيك لحسم آخر مقعدين متأهلين للمونديال بين جميع القارات، إذ تتنافس 6 منتخبات على مقعدين فقط.

ويشارك في الملحق العالمي ستة منتخبات من مختلف القارات ليتأهل 2 فقط منهم إلى كأس العالم في النهاية.

ويتأهل صاحبا أعلى تصنيف من بين المنتخبات الـ6 مباشرة إلى النهائي في انتظار الفائزين من المباراة الأولى.