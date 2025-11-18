مدرب الجزائر: إقامة كأس العرب وأمم إفريقيا في نفس الفترة ليس مثاليا

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 23:08

كتب : FilGoal

فلاديمير بيتكوفيتش

شدد فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر على أن لعب بطولتي كأس العرب وأمم إفريقيا في نفس الفترة ليس أمرا مثاليا.

وتقام بطولة كأس العرب في قطر في الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر.

فيما تقام كأس إفريقيا في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

وقال بيتكوفيتش عقب الفوز الودي على السعودية: "الفوز على السعودية جاء بالعمل الجاد، واجهنا فريقا عالي المستوى شكل لنا الكثير من التحديات وقد تابعت أداءهم ضد كوت ديفوار مسبقا".

وأضاف: "اللاعبون الذين يلعبون في البطولات العربية سيبقون تقريبا شهرا بدون منافسة، لذلك أعددنا لهم برنامجا خاصا للحفاظ على جاهزيتهم".

وتابع: "أرى أنه ليس من المثالي وجود بطولتين كبيرتين كأس العرب وكأس أمم إفريقيا في نفس الفترة، وأتمنى أن يحافظ جميع اللاعبين على مستواهم الجيد".

وفاز منتخب الجزائر على السعودية بهدفين دون رد في مباراة ودية جمعت الفريقين.

وسجل رياض محرز وإبراهيم بلغالي هدفي منتخب الجزائر في شباك السعودية.

وسيخوض المنتخب الجزائري الأول بقيادة بيتكوفيتش بطولة كأس أمم إفريقيا.

فيما سيلعب منتخب الجزائر للمحليين بقيادة مجيد بوقيرة بطولة كأس العرب.

منتخب الجزائر كاس أمم إفريقيا كأس العرب
