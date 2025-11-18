كأس العين الدولية - كانافارو: حسمنا مباراة إيران بالعقلية

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 22:49

كتب : FilGoal

كانافارو - منتخب أوزبكستان

أعرب فابيو كانافارو مدرب منتخب أوزبكستان عن سعادته البالغة عقب التتويج بلقب كأس العين الدولية.

وقاد كانافارو منتخب أوزبكستان للتتويج بكأس العين الدولية بالفوز على إيران في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، لتذهب المواجهة إلى ركلات الترجيح.

والتي شهدت تفوق أوزبكستان بنتيجة 4-3.

وقال كانافارو في مؤتمر صحفي: "الفوز بأي لقب أمر رائع والأجواء كانت رائعة في بطولة العين وسعداء بفرحة اللاعبين والجماهير".

وأضاف"حققنا فوزا مستحقا امام إيران في مباراة حسمناها بالعقلية الصحيحة. البطولة مهمة من الناحية المعنوية قبل الاستحقاقات المقبلة".

وبذلك يكون الترتيب النهائي للبطولة أوزبكستان في المركز الأول، وإيران في المركز الثاني، ومصر في المركز الثالث وكاب فيردي في المركز الرابع.

وخسر منتخب مصر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد في نصف النهائي.

قبل أن يتعادل بهدف لمثله مع كاب فيردي ويفوز بركلات الترجيح بنتيجة 2-0.

فابيو كانافارو منتخب أوزبكستان منتخب إيران
