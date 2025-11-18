تقرير: رابيو يكثف برنامجه التأهيلي أملا في اللحاق بدربي ميلان

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 22:45

كتب : FilGoal

أدريان رابيو - ميلان

يكثف أدريان رابيو جهوده خلال فترة التوقف الدولي في محاولة لاستعادة جاهزيته قبل دربي الغضب يوم الأحد بين إنتر وميلان.

ويغيب رابيو عن ميلان منذ مشاركته الأخيرة في التعادل 0-0 أمام يوفنتوس يوم 5 أكتوبر، قبل أن ينضم للمنتخب الفرنسي ثم يتعرض لإصابة في عضلة الساق أبعدته لأكثر من شهر.

وأوضحت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن رابيو خاض مرانا فرديا في ميلانو يوم الإثنين بينما حصل معظم زملائه على راحة أو كانوا في مهام دولية.

ويأتي ذلك في ظل سعي رابيو للوصول إلى حالة بدنية تسمح له بالمشاركة أمام إنتر.

وأشارت التقارير إلى أن رابيو سيكون ضمن قائمة الفريق للدربي، لكن موقفه من المشاركة أساسيا لا يزال غير محسوم.

ويعد اللاعب الفرنسي أحد أهم العناصر لدى ماسيمليانو أليجري، بعدما جمع ميلان 10 نقاط في المباريات الأربع التي شارك فيها رابيو هذا الموسم ولم يستقبل خلالها سوى هدف واحد في سلسلة صعبة أمام بولونيا وأودينيزي ونابولي ويوفنتوس.

ويحرص أليجري على استعادة لاعبه قبل الدربي، خاصة أن المواجهة قد تلعب دورا كبيرا في صدارة جدول الدوري الإيطالي.

وستلعب المباراة في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة بالتساوي مع روما.

بينما يأتي ميلان في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

