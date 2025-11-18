"من بين الأنقاض ننهض لنلعب".. منتخب فلسطين يخسر أمام إقليم كاتالونيا بمشاركة الدباغ وحمدان

خسر منتخب فلسطين أمام منتخب إقليم كاتالونيا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وشهدت المباراة تكريم المنتخب الفلسطين ودعم القضية والتنديد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وارتدى لاعبو منتخب فلسطين قمصانا أثناء الإحماء كتب عليها "من بين الأنقاض ننهض لنلعب"

وتواجد في التشكيل الأساسي حامد حمدان لاعب وسط بتروجت، وعدي الدباغ مهاجم الزمالك.

فيما ظل على مقاعد البدلاء خالد النبريص لاعب الإسماعيلي، وبدر موسى لاعب بتروجت.

وتعد تلك الودية الثانية لمنتخب فلسطين، بعدما خاض مواجهة أمام الباسك على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو.

وخسر منتخب فلسطين أمام منتخب الباسك بثلاثية نظيفة في مباراة ودية أولى حظيت بحضور جماهيري قدر بقرابة 53 ألف متفرج يوم الأحد الماضي.