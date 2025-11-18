"من بين الأنقاض ننهض لنلعب".. منتخب فلسطين يخسر أمام إقليم كاتالونيا بمشاركة الدباغ وحمدان

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 22:35

كتب : FilGoal

منتخب فلسطين أمام كاتالونيا

خسر منتخب فلسطين أمام منتخب إقليم كاتالونيا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وشهدت المباراة تكريم المنتخب الفلسطين ودعم القضية والتنديد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

أخبار متعلقة:
تشكيل فلسطين - الدباغ وحمدان أساسيان أمام كاتالونا.. والنبريص وبدر بديلان جوارديولا: العالم تخلى عن فلسطين.. يجب أن نفعل شيئا ولكني لا أثق في هؤلاء القادة "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك

وارتدى لاعبو منتخب فلسطين قمصانا أثناء الإحماء كتب عليها "من بين الأنقاض ننهض لنلعب"

وتواجد في التشكيل الأساسي حامد حمدان لاعب وسط بتروجت، وعدي الدباغ مهاجم الزمالك.

فيما ظل على مقاعد البدلاء خالد النبريص لاعب الإسماعيلي، وبدر موسى لاعب بتروجت.

وتعد تلك الودية الثانية لمنتخب فلسطين، بعدما خاض مواجهة أمام الباسك على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو.

وخسر منتخب فلسطين أمام منتخب الباسك بثلاثية نظيفة في مباراة ودية أولى حظيت بحضور جماهيري قدر بقرابة 53 ألف متفرج يوم الأحد الماضي.

May be an image of ‎football, American football and ‎text that says

May be an image of American football, football and text

May be an image of ‎football, American football and ‎text that says

May be an image of ‎football and ‎text that says

May be an image of football, American football and text

May be an image of ‎one or more people, people playing American football, people playing football and ‎text that says

May be an image of ‎crowd and ‎text that says

منتخب فلسطين
نرشح لكم
منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج في غياب بن رمضان والجزيري.. تونس تتعادل مع البرازيل أيمن حسين: حققنا الأهم أمام الإمارات.. وجاهزون للملحق العالمي مدرب الجزائر: إقامة كأس العرب وأمم إفريقيا في نفس الفترة ليس مثاليا تحضيرا لكأس العرب.. الجزائر تفوز على السعودية بثنائية في الـ90+17.. العراق يفوز على الإمارات ويتأهل للملحق العالمي بسيناريو مجنون تشكيل فلسطين - الدباغ وحمدان أساسيان أمام كاتالونا.. والنبريص وبدر بديلان تشكيل تونس – بن رمضان والجزيري على دكة بدلاء تونس ضد البرازيل
أخر الأخبار
العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج 4 ساعة | الوطن العربي
إيطاليا والدنمارك بالتصنيف الأول والسويد في الرابع.. كل ما تريد أن تعرف عن الملحق الأوروبي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
بينهم بلجيكا وإسبانيا.. 5 منتخبات أوروبية تكمل مقاعد التأهل المباشر إلى كأس العالم 4 ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب بن رمضان والجزيري.. تونس تتعادل مع البرازيل 4 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكتلندا إلى كأس العالم بسيناريو مثير على حساب الدنمارك 4 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 ساعة | منتخب مصر
سيد مرعي: ياسين فضل الانتقال إلى الأهلي رغم عرض بيراميدز الأكبر 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517449/من-بين-الأنقاض-ننهض-لنلعب-منتخب-فلسطين-يخسر-أمام-إقليم-كاتالونيا-بمشاركة-الدباغ-وحمدان