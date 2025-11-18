"الهوس بالشباب".. فابريجاس يوضح مشكلة الكرة الإيطالية مقارنة بإسبانيا

يرى سيسك فابريجاس لاعب منتخب إسبانيا الأسبق والمدير الفني لفريق كومو الإيطالي أن الفارق بين الكرة الإيطالية والإسبانية يكمن في الهوس بتصعيد الشباب.

وأشار فابريجاس إلى أبرز نقطة يرى أن الكرة الإيطالية بحاجة للتطور فيها، مقارنة بما يحدث في إسبانيا، مؤكدا وجود "هوس حقيقي" هناك بتصعيد اللاعبين الشباب.

وقال فابريجاس في تصريحات لصحيفة توتو ميركاتو: "سأقارن بما يحدث في إسبانيا. هناك هوس حقيقي بتصعيد اللاعبين الشباب إلى الفريق الأول وتجهيزهم للمنتخب".

وشدد "هذا يحدث بشكل أقل كثيرا في إيطاليا".

وأضاف "عندما كنت أدرب فريق الشباب، وجدت أن فريقي يعاني من خلل في بعض المراكز، فقررت فورا تصعيد لاعبين من فريق تحت 16 عاما لأنهم قادرون على المشاركة".

وتابع "لكن ذلك أثار ضجة لأن تغيير المسار الطبيعي للاعبين لم يكن مقبولا".

واختتم فابريجاس تصريحاته "هنا يجب أن تتقدم كرة القدم الإيطالية".

وتلقى منتخب إيطاليا نهاية مخيبة لفترة التوقف الدولي بعدما خسر 4-1 أمام النرويج في سان سيرو، في أسوأ هزيمة على ملعبه منذ 70 عاما.

واكتفي منتخب إيطاليا بالمركز الثاني في مجموعته المؤهلة لكأس العالم ويذهب إلى الملحق للمرة الثالثة على التوالي.

ويرى البعض أن جينارو جاتوزو لا يملك العناصر الكافية للمنافسة على أعلى مستوى، فيما يشير آخرون إلى أن المشكلة تعود لغياب الفرص عن اللاعبين الصاعدين في الأندية والمنتخب.

ويتفق فابريجاس مع هذا الطرح، مستندا إلى تجربته داخل الكرة الإيطالية.