تحضيرا لكأس العرب.. الجزائر تفوز على السعودية بثنائية

فاز منتخب الجزائر على السعودية بهدفين دون رد تحضيرا لكأس العرب.

وسجل رياض محرز وإبراهيم بلغالي هدفي منتخب الجزائر في شباك السعودية.

واحتفل سالم الدوسري بخوض المباراة رقم الـ100 مع المنتخب السعودي.

ونجح رياض محرز في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

وأنقذ أليكسيس قندوز حارس مرمى منتخب الجزائر فرصة هدف محقق بعد تسديدة قوية من سالم الدوسري في الدقيقة 84.

وضاعف المنتخب الجزائري تقدمه وسجل الهدف الثاني في شباك السعودية عن طريق إبراهيم بلغالي في الدقيقة 85.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض منافسات كاس أمم إفريقيا بالمغرب.

فيما يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس العرب بقطر.