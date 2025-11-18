تحضيرا لكأس العرب.. الجزائر تفوز على السعودية بثنائية

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 22:25

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر ضد موريتانيا

فاز منتخب الجزائر على السعودية بهدفين دون رد تحضيرا لكأس العرب.

أخبار متعلقة:
منتخب الجزائر يفقد مدافع دورتموند أمام السعودية طولان: أشركنا 8 لاعبين جدد ضد الجزائر.. وعمر فايد لاعب رائع منتخب مصر الثاني يتعادل سلبيا مع الجزائر استعدادا لكأس العرب منتخب السعودية يعلن غياب مهاجمه أمام الجزائر

وسجل رياض محرز وإبراهيم بلغالي هدفي منتخب الجزائر في شباك السعودية.

واحتفل سالم الدوسري بخوض المباراة رقم الـ100 مع المنتخب السعودي.

لا يتوفر وصف.

ونجح رياض محرز في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

وأنقذ أليكسيس قندوز حارس مرمى منتخب الجزائر فرصة هدف محقق بعد تسديدة قوية من سالم الدوسري في الدقيقة 84.

وضاعف المنتخب الجزائري تقدمه وسجل الهدف الثاني في شباك السعودية عن طريق إبراهيم بلغالي في الدقيقة 85.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض منافسات كاس أمم إفريقيا بالمغرب.

فيما يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس العرب بقطر.

منتخب الجزائر منتخب السعودية رياض محرز
نرشح لكم
نونيز يشارك في تدريبات الهلال تدريجيا مدافع أهلي جدة قد يغيب أمام القادسية تقرير: مدرب النصر يوافق على بيع ويسلي الرياضية: كونسيساو يطلب ضم حارس جديد لاتحاد جدة منتخب الجزائر يفقد مدافع دورتموند أمام السعودية الرياضية: الهلال لن يضم أي لاعب أجنبي في يناير جيسوس يرفض إراحة ثنائي النصر الرياضية: إنزاجي يستقر على بديل بونو خلال أمم إفريقيا
أخر الأخبار
العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - الأردن يتعادل مع مالي سلبيا بمشاركة ديانج 4 ساعة | الوطن العربي
إيطاليا والدنمارك بالتصنيف الأول والسويد في الرابع.. كل ما تريد أن تعرف عن الملحق الأوروبي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
بينهم بلجيكا وإسبانيا.. 5 منتخبات أوروبية تكمل مقاعد التأهل المباشر إلى كأس العالم 4 ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب بن رمضان والجزيري.. تونس تتعادل مع البرازيل 4 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكتلندا إلى كأس العالم بسيناريو مثير على حساب الدنمارك 4 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 4 ساعة | منتخب مصر
سيد مرعي: ياسين فضل الانتقال إلى الأهلي رغم عرض بيراميدز الأكبر 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517447/تحضيرا-لكأس-العرب-الجزائر-تفوز-على-السعودية-بثنائية