السيسي: لماذا لا يوجد 6 آلاف لاعب كرة مثل صلاح

طالب عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد اللاعبين المحترفين في مصر.

وقال السيسي في حوار تفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة: "لو امتلكنا أفضل مدرسة كرة كمنشأة، فلن يخرج لاعب كرة جيد إن لم يكن هناك أساس للنظام العام".

وأضاف "هل البلد التي تضم 60 مليون شاب لا تستطيع إخراج 6 آلاف لاعب كرة مثل محمد صلاح؟"

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي، اجتماعا مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومتين الشبابية والرياضية في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن وزير الشباب والرياضة استعرض خلال الاجتماع جهود وبرامج رعاية وتنمية النشء والشباب والرياضة، مشيراً إلى أنه في الفترة من عام 2018 حتى عام 2025 تم تنفيذ 532 برنامجاً ونشاطاً للتنشئة استفاد منها حوالي 24 مليون من النشء، و1150 برنامجاً ونشاطاً للشباب استفاد منهم 70 مليون شاب وفتاة، و928 برنامجاً ونشاطاً رياضياً استفاد منها 19 مليون من الشباب والرياضيين.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير استعرض المنهجية المتكاملة لتنمية النشء والشباب والتطوير الرياضي في مصر من خلال الاتحادات الرياضية والشبابية، والمدن والمعسكرات الشبابية، والأندية الرياضية، ومراكز الابتكار الشبابي، ومراكز التنمية الشبابية، ومراكز الشباب.

وتأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

كما تأهل المنتخب إلى كأس العالم المقرر يونيو من العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أبرز اسم في المنتخب الوطني، حيث خاض 107 مبارة دولية وسجل 61 هدفا.

وقاد صلاح المنتخب الوطني للتأهل لكأس العالم مرتين 2018 في روسيا و2026 للمرة الرابعة في التاريخ.

صلاح رابع أفضل لاعب في العالم 2025 وفقا لاستفتاء فرانس فوتبول، توج خلال مسيرته ببطولات الدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس إنجلترا 3 مرات، ودرع المجتمع الإنجليزي مرة، والدوري السويسري مرتين.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين، وفاز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2018، وهداف الدوري الإنجليزي 4 مرات، ولاعب الموسم مرتين في إنجلترا.

وترشح صلاح لجائزة افضل لاعب إفريقي بجوار أشرف حكيمي، وفيكتور أوسيمين في الحفل المقرر أن يعلن عن الفائز يوم الأربعاء.