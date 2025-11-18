أوزبكستان تهزم إيزان بركلات الترجيح وتحصد لقب كأس العين الدولية

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 20:53

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - مصر ضد أوزبكستان

فاز منتخب أوزبكستان على إيران بركلات الترجيح في نهائي بطولة العين الدولية التي أقيمت في الإمارات.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، لتذهب المواجهة إلى ركلات الترجيح.

والتي شهدت تفوق أوزبكستان بنتيجة 4-3.

أخبار متعلقة:
"الكفاءة أهم من الجنسية".. بيان ناري من ميكالي تعليقا على تصريحات حسام حسن في الـ90+17.. العراق يفوز على الإمارات ويتأهل للملحق العالمي بسيناريو مجنون منافس مصر - بمشاركة شيكو بانزا كبديل.. مابولولو يقود أنجولا لفوز صعب على زامبيا

وبذلك يكون الترتيب النهائي للبطولة أوزبكستان في المركز الأول، وإيران في المركز الثاني، ومصر في المركز الثالث وكاب فيردي في المركز الرابع.

وخسر منتخب مصر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد في نصف النهائي.

قبل أن يتعادل بهدف لمثله مع كاب فيردي ويفوز بركلات الترجيح بنتيجة 2-0.

أوزبكستان إيران
نرشح لكم
فيفا يكشف عن الملاعب المستضيفة للملحق العالمي في المكسيك الرياضية: نونيز يخضع لاختبار طبي أخير قبل تحديد موقفه من مواجهة الفتح لاعب العراق يكشف كواليس تسديد ركلة الجزاء في الوقت القاتل أمام الإمارات التصنيف يمنح العراق والكونغو الديمقراطية لعب المباراتين النهائيتين للملحق العالمي أيمن حسين: حققنا الأهم أمام الإمارات.. وجاهزون للملحق العالمي كأس العين الدولية - كانافارو: حسمنا مباراة إيران بالعقلية في الـ90+17.. العراق يفوز على الإمارات ويتأهل للملحق العالمي بسيناريو مجنون انتهت في الملحق الآسيوي - العراق (2)-(1) الإمارات.. انتصار في الوقت القاتل
أخر الأخبار
ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي 4 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: تشيلسي قد يقطع إعارته حارسه لحل أزمة محتملة 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
بسبب مباراة فياريال.. برشلونة يتراجع عن فكرة لعب ودية في المغرب 5 ساعة | الدوري الإسباني
جيسوس يتحدث عن مستقبله مع أرسنال واحتمال عودته إلى بالميراس 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
ديكو عن ملعب برشلونة الجديد: المستقبل هنا 5 ساعة | الدوري الإسباني
سكاي: بالاس يخشى رحيل مارك جيهي في يناير.. وليفربول يعود للصورة 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
كورتوا: لا أزمة مع لامين يامال بعد الكلاسيكو.. وسيصنع التاريخ مع برشلونة 5 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 3 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 4 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب
/articles/517442/أوزبكستان-تهزم-إيزان-بركلات-الترجيح-وتحصد-لقب-كأس-العين-الدولية