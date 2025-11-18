أوزبكستان تهزم إيزان بركلات الترجيح وتحصد لقب كأس العين الدولية

فاز منتخب أوزبكستان على إيران بركلات الترجيح في نهائي بطولة العين الدولية التي أقيمت في الإمارات.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، لتذهب المواجهة إلى ركلات الترجيح.

والتي شهدت تفوق أوزبكستان بنتيجة 4-3.

وبذلك يكون الترتيب النهائي للبطولة أوزبكستان في المركز الأول، وإيران في المركز الثاني، ومصر في المركز الثالث وكاب فيردي في المركز الرابع.

وخسر منتخب مصر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد في نصف النهائي.

قبل أن يتعادل بهدف لمثله مع كاب فيردي ويفوز بركلات الترجيح بنتيجة 2-0.