"الكفاءة أهم من الجنسية".. بيان ناري من ميكالي تعليقا على تصريحات حسام حسن

أصدر روجيرو ميكالي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي بيانا رسميا بشأن تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وكان حسام حسن قد انتقد وسائل الإعلام بالصبر على المدرب الأجنبي مثل ميكالي وانتقادات دائما للمدرب الوطني.

وجاء بيان ميكالي تعليقا على تصريحات حسام حسن كالآتي:

"من الجميل دائما أن يتم ذكرك حتى لو لم يكن السياق دقيقا، ظهر لي أن التصريحات الأخير التي أدلى بها زميلي حسام حسن والتي ذكر فيها اسمي خلال الحديث عن تحدياته الشخصية لقيادة منتخب مصر، في غير محلها، لكن مع ذلك فهي قد ذكرتني بمسيرتي المهنية وبالعمل الذي يبرر قيمة خبرتي المهنية".

"كان لي شرف أن أصبح أول متوج بالأولمبياد مع منتخب البرازيل، إذ ساهمت في بناء لاعبين مثل جابرييل جيسوس ورافينيا وباكيتا وديفيد نيريس وريتشارلسون وجابريال ماجاليس، كما قُدت نيمار خلال إحدى أفضل فتراته".

"دربت أندية عملاقة مثل الهلال السعودي وأتلتيكو مينيرو البرازيلي، وهما من أكثر الأندية عراقة في آسيا وأمريكا الجنوبية".

"وصلت مع مصر إلى نهائي أمم إفريقيا الصعبة للشباب وامتدت المباراة لوقت إضافي ضد خصم قوي لعب على أرضة ونحن بعشرة لاعبين فقط".

"في الأولمبياد تغلبنا على إسبانيا التي فازت فيما بعد بالميدالية الذهبية،وحصلنا على المركز الرابع وتم تصعيد 8 لاعبين من ذلك المنتخب إلى المنتخب الأول".

"صرح حسام حسن أنه قام بتصعيد محمد شحاتة ومحمود صابر وأسامة فيصل للمنتخب الأول، لكن من وجهة نظري كمدرب أنهم استحقوا مراكزهم بجدارة وأداء ثابت مع المنتخب الأولمبي".

"أما فيما يتعلق بالتصريحات حول المدربين الأجانب الذين يقودودن المنتخبات الوطنية فأنا أختلف مع هذا الرأي بكل احترام، الكفاءة هي الأهم وليس الجنسية، الآن أنشيلوتي يقود البرازيل وتوماس توخيل مع إنجلترا وماوريسيو بوتشيتينو مع أمريكا والعديد من الأمثلة في كرة القدم العالمية لأن التقدير يكون للجودة أكثر من مكان الميلاد".

"بالنسبة لراتبي، فهذا يتماشى مع كفاءتي وسيرتي الذاتية، كما هو الحال في أي مهنة أو سوق عمل حول العالم".

"في النهاية يمكن اعتبار ذكر اسمي من قبل زميلي حسام حسن بمثابة تقدير للعمل الذي أنجزته".

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدف لكل فريق، وتفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 2-0، وذلك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الإمارات الودية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وذلك بعدما تقدم كاب فيردي من ركلة جزاء في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل عمر مرموش للفراعنة في الشوط الثاني.

وذهبت المباراة لركلات الترجيح لتحديد صاحب المركز الثالث، والتي انتهت بتفوق مصر بنتيجة 2-0.