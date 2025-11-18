"الكفاءة أهم من الجنسية".. بيان ناري من ميكالي تعليقا على تصريحات حسام حسن

الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025 - 20:39

كتب : حامد وجدي

روجيرو ميكالي - مصر الأولمبي - إسبانيا الأولمبي - أولمبياد باريس 2024

أصدر روجيرو ميكالي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأولمبي بيانا رسميا بشأن تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وكان حسام حسن قد انتقد وسائل الإعلام بالصبر على المدرب الأجنبي مثل ميكالي وانتقادات دائما للمدرب الوطني.

وجاء بيان ميكالي تعليقا على تصريحات حسام حسن كالآتي:

أخبار متعلقة:
حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب حسام حسن: استفدنا من مواجهتي أوزبكستان وكاب فيردي.. وأتمنى دعم المدرب الوطني تشكيل المنتخب الثاني - 7 تبديلات.. وحسام حسن يقود الهجوم أمام الجزائر جوائز كاف – استبعاد حسام حسن ويوريتشيتش من المرشحين لأفضل مدرب في إفريقيا

"من الجميل دائما أن يتم ذكرك حتى لو لم يكن السياق دقيقا، ظهر لي أن التصريحات الأخير التي أدلى بها زميلي حسام حسن والتي ذكر فيها اسمي خلال الحديث عن تحدياته الشخصية لقيادة منتخب مصر، في غير محلها، لكن مع ذلك فهي قد ذكرتني بمسيرتي المهنية وبالعمل الذي يبرر قيمة خبرتي المهنية".

"كان لي شرف أن أصبح أول متوج بالأولمبياد مع منتخب البرازيل، إذ ساهمت في بناء لاعبين مثل جابرييل جيسوس ورافينيا وباكيتا وديفيد نيريس وريتشارلسون وجابريال ماجاليس، كما قُدت نيمار خلال إحدى أفضل فتراته".

"دربت أندية عملاقة مثل الهلال السعودي وأتلتيكو مينيرو البرازيلي، وهما من أكثر الأندية عراقة في آسيا وأمريكا الجنوبية".

"وصلت مع مصر إلى نهائي أمم إفريقيا الصعبة للشباب وامتدت المباراة لوقت إضافي ضد خصم قوي لعب على أرضة ونحن بعشرة لاعبين فقط".

"في الأولمبياد تغلبنا على إسبانيا التي فازت فيما بعد بالميدالية الذهبية،وحصلنا على المركز الرابع وتم تصعيد 8 لاعبين من ذلك المنتخب إلى المنتخب الأول".

"صرح حسام حسن أنه قام بتصعيد محمد شحاتة ومحمود صابر وأسامة فيصل للمنتخب الأول، لكن من وجهة نظري كمدرب أنهم استحقوا مراكزهم بجدارة وأداء ثابت مع المنتخب الأولمبي".

"أما فيما يتعلق بالتصريحات حول المدربين الأجانب الذين يقودودن المنتخبات الوطنية فأنا أختلف مع هذا الرأي بكل احترام، الكفاءة هي الأهم وليس الجنسية، الآن أنشيلوتي يقود البرازيل وتوماس توخيل مع إنجلترا وماوريسيو بوتشيتينو مع أمريكا والعديد من الأمثلة في كرة القدم العالمية لأن التقدير يكون للجودة أكثر من مكان الميلاد".

"بالنسبة لراتبي، فهذا يتماشى مع كفاءتي وسيرتي الذاتية، كما هو الحال في أي مهنة أو سوق عمل حول العالم".

"في النهاية يمكن اعتبار ذكر اسمي من قبل زميلي حسام حسن بمثابة تقدير للعمل الذي أنجزته".

وتعادل منتخب مصر مع كاب فيردي بهدف لكل فريق، وتفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 2-0، وذلك في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الإمارات الودية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وذلك بعدما تقدم كاب فيردي من ركلة جزاء في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل عمر مرموش للفراعنة في الشوط الثاني.

وذهبت المباراة لركلات الترجيح لتحديد صاحب المركز الثالث، والتي انتهت بتفوق مصر بنتيجة 2-0.

منتخب مصر حسام حسن ميكالي
نرشح لكم
منافس مصر - بمشاركة شيكو بانزا كبديل.. مابولولو يقود أنجولا لفوز صعب على زامبيا منافس مصر - مدرب جنوب إفريقيا: لن نلعب مباريات ودية قبل الأمم الإفريقية أحمد حسن: إمام عاشور طلب التواجد في منتخب مصر الثاني.. وهذا موقف السعيد وناصر ماهر طولان: أشركنا 8 لاعبين جدد ضد الجزائر.. وعمر فايد لاعب رائع شوبير: أتدرب منذ فترة على ركلات الجزاء أكرم توفيق: لا يوجد شيء اسمه المنتخب الأول والثاني.. وأفتقد الأهلي حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب حسام حسن: استفدنا من مواجهتي أوزبكستان وكاب فيردي.. وأتمنى دعم المدرب الوطني
أخر الأخبار
كاف يدعو شيكابالا لحفل جوائز الأفضل في 2025 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة لاعب الزمالك.. السنغال تفوز على كينيا بثمانية أهداف 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة نسائية - مسار يخسر أمام أسيك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
أوزبكستان تهزم إيزان بركلات الترجيح وتحصد لقب كأس العين الدولية 56 دقيقة | آسيا
"الكفاءة أهم من الجنسية".. بيان ناري من ميكالي تعليقا على تصريحات حسام حسن ساعة | منتخب مصر
في الـ90+17.. العراق يفوز على الإمارات ويتأهل للملحق العالمي بسيناريو مجنون ساعة | آسيا
منافس مصر - بمشاركة شيكو بانزا كبديل.. مابولولو يقود أنجولا لفوز صعب على زامبيا ساعة | الكرة الإفريقية
ثنائية لاعب فالنسيا تقود المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للناشئين بعد تخطي مالي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 2 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 3 بمشاركة بيراميدز وباريس سان جيرمان.. طرح تذاكر المباريات الختامية لـ إنتركونتيننتال 4 معتمد جمال يوضح سبب وفاة محمد صبري
/articles/517441/الكفاءة-أهم-من-الجنسية-بيان-ناري-من-ميكالي-تعليقا-على-تصريحات-حسام-حسن